Furia le propuso un trío a dos mujeres de Gran Hermano y causó polémica

Sin rodeos, ni eufemismos, ni vueltas. Furia se destaca por su verborragia, la misma que la impulsa y motoriza a protagonizar los dichos más polémicos de Gran Hermano. Ahí, en esa capacidad de expresarse sin tacto radica la clave del enorme repudia que genera en millones de fanáticos del reality.

A pesar de su lengua filosa, de sus actitudes estridentes, de esas frases violentas como la que esbozó recientemente sobre Catalina Gorostidi en la que manifestó abiertamente que le gustaría disponer de un arma de fuego para amedrentarla, Juliana Scaglione continúa en el juego.

El lunes evitó el abismo de la eliminación con la votación en la que se impuso contra su ex amiga, la santafesina que la retó y convenció a una inmensa mayoría de sus compañeros de la maldad de la doble de riesgo. Evidentemente, la más polémica de esta temporada salió fortalecida.

Con otra atmósfera, disímil a la tensión que rondaba en la casa por esa votación, Furia entabló una charla mucho más relajada con varios de los sobrevivientes, que giró en torno a las fantasías sexuales. Ahí, Damián admitió que compartió una cama con un amigo y una chica y le preguntó a Flor: “¿Flor, vos tuviste uno?”.

Respecto a esa variante de intimidad, Regidor soltó: “No, no, me gustaría tener, pero no se dio la oportunidad”. Y apuntó a Paloma para saber si participó en un trío, ante lo cual Méndez sostuvo: “No, hubo intento, pero no”. Así se generó un diálogo picante.

Furia acudió a su honestidad brutal y describió lo que le interesaría probar con Mauro, su novio de Gran Hermano: “Igualmente, me gustaría verlo con otro hombre”. Así como afirmó con mucha seguridad que su deseo mayor se centra en enrolarse con dos mujeres más entre sábanas.

Furia contó que quiere estar con Mauro y dos hombres más.

Frente a esa revelación, Bautista indagó con picardía: “En un trío de solo mujeres, ¿invitarías a Flor y a Palo?”. Así se produjo la gran confesión de Furia, ya que admitió “Sí, ¿por qué no?”. Evidentemente en su imaginación navega la posibilidad de besarse y acariciarse con Mendez y Regidor, ¿se concretará?