Final anticipada en Gran Hermano: quién quedó afuera, ¿Furia o Catalina?

Luego que la producción de Gran Hermano decidiera realizar una gala de eliminación por partida doble, este lunes se definió quién abandonó la casa más famosa del país.

Tras la gala del domingo, donde salieron de placa Federico “Manzana” Farías, Florencia Regidor, Virginia Demo, Paloma Méndez y Zoe Bogach, las dos participantes que quedaron a punto de la eliminación fueron Juliana “Furia” Scaglione y Catalina Gorostidi.

Como era de esperarse, Santiago del Moro confirmó que hubo un récord total de votos para esta definición (más de 9 millones) que se vivió como una final anticipada, ya que las dos participantes son de las más fuertes de esta edición del reality. "Superó en votos a la final de Marcos Ginocchio", reveló el conductor.

Catalina vs Furia. Final anticipada en Gran Hermano.

Finalmente el voto del público determinó que Catalina sea la participante en abandonar Gran Hermano, al alcanzar el 57,1 % de los votos. "Un besito a todos. Nos vemos afuera, a darlo todo", dijo Cata tras conocer el resultado final.

Recordemos que durante la gala de eliminación, Catalina pasó por el confesionario y habló con Santiago del Moro en privado. "Cuando volví, me encontré con una Juliana que no era lo que yo pensaba que era. Intenté hacer todo para seguir con ella. Me sentí defraudada. Pero me siento conforme conmigo misma porque tengo valores. Cuando salga le voy a explicar a esa gente por qué me comporté así acá", expresó sobre su alejamiento de Furia.

"Con Juliana el punto de quiebre fue desde que se fue Rosina, la noté rara. Como que ahí me vio como una jugadora que podía ser fuerte. Y después me dolió que fui muy buena con ella todo el tiempo. Juli tiene actitudes repudiables y yo me dejé manejar un poco por eso, que justifiqué lo injustificable. Ella está condicionando el juego de todos. No le gustó que la casa me acepte como una líder", agregó para concluir.