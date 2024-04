Gran Hermano 2023: cómo reaccionó "Furia" con la salida de Catalina

Este lunes se realizó la Gala de Eliminación de Gran Hermano 2023, donde quedaron enfrentadas Catalina Gorostidi y Juliana Scaglione, conocida como "Furia", en la placa final. Esta fue una de las noches más difíciles de la temporada, ya que tanto Gorostidi como Scaglione son unas de las participantes con mayor apoyo del público.

Luego de varios minutos de tensión en el programa, Santiago del Moro reveló el nombre de la participante que tuvo que dejar la casa: Catalina. La médica se fue del reality con el 57,1 % de los votos, mientras que "Furia" se quedó con el 42,9 %.

Así fue el momento donde Catalina se enteró que quedó fuera de Gran Hermano 2023

En otras galas de eliminación, se la ha podido ver a "Furia" festejar apenas se conoce el resultado de la votación, algo que no se lo han tomado muy bien sus compañeros y el público. Sin embargo, esta vez fue diferente a pesar de que las jugadoras ya no tenían una muy buena relación como en el inicio. Cabe destacar que, luego de que Catalina regresara a la casa hace poco más de un mes, su vínculo se empezó a desestabilizar poco a poco.

Cuando se conoció la decisión, Juliana y Catalina se abrazaron y "Furia" evitó su clásico festejo. Más tarde, Scaglione le habló a las cámaras de la casa para agradecerle al público. "Che, gracias. No puedo dejar de decir gracias. Yo pensé que me iba, literal", expresó la participante.

El abrazo de despedida entre "Furia" y Catalina. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Después, le contó a Emmanuel y a sus fieles seguidores las razones por la cual su amistad con Catalina se resquebrajó: "¿Cómo van a pensar las personas que nos peleamos con Cata por Mauro? No, yo me enojé cuando me di cuenta que deschavó mi juego, ¿entendés? Y después la entrada de Alfa fue demasiado".