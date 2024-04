Quién es la mega famosa que le presentó a Carla Peterson a Martín Lousteau

Carla Peterson cumplió recientemente 50 años y ese medio siglo de vida la encuentra en un gran momento profesional y personal. Consolidada en su pareja con Martín Lousteau, en las últimas horas se conoció un dato revelador sobre la persona que los presentó cuando empezaron a salir juntos.

"Nos presentaron unos amigos. Ahí lo conocí, pero tuvimos que volver a salir. Pero le suspendía las salidas y me decía ‘no me va a gustar’. Él insistió varias veces”, manifestó Carla en diálogo con Claudia Fontán y Guido Kaczka en La 100. Luego, Carla sostuvo: "Obviamente me cuestioné ochenta mil veces verlo o no verlo. Le decía que sí, después me volvía atrás. Hasta que le puse una ficha y bueno, me encontré con una persona valiosa, a quien quiero mucho".

Años más tarde, en Los Mamones, se extendió sobre el tema: "Nos presentó una amiga en común, en una reunión. Ahí lo conocí. Y no hubo un flechazo: era un momento complicado para mí, para él, no sabíamos. Nos presentamos y bueno, después se dio, por la insistencia de él”.



La pareja es feliz

Hasta que, se develó el nombre de la amiga en común: Eleonora Wexler. "Este Lousteau me dijo que salgamos, pero no sé, ahora está en un programa de televisión. Lo voy a ver, después hablamos. Chau’", dijo, recreando la conversación con Wexler.

"Al rato, suena el teléfono (imita la voz de Wexler), ‘amiga, lo estoy viendo’. ‘Yo también lo estoy viendo’. Eleonora Wexler me dijo ‘me gustó’. ‘Sí, a mí también me gustó, voy a salir con él’, le contesté. Y después de ahí le dije a él, ‘bueno, salgamos, pero hoy no, mañana’. Me tenía que arreglar", finalizó.



El posteo que Martín le dedicó a Carla

Recordemos que, recientemente Carla cumplió 50 años y Martín le dedicó un posteo en Instagram. "No te conozco desde siempre pero ya sé cómo es este día. Desde hace 13 años que sé cómo es tu cumpleaños, cada 6 de abril. No puedo contar cuántos te llaman, te escriben al teléfono o en las redes. ¡Son tantos los que te desean felicidades y te dicen te quiero! Tu familia, claro. Que viajan de lejos para darte un beso. Tu hermana de Italia, tu madrina de Córdoba, tus primas de Salta", dice una parte de la dedicatoria del político a su mujer.