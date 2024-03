La primera cita de Carla Peterson con Martín Lousteau: "Me cayó simpático, pero..."

Doce años atrás, Carla Peterson y Martín Lousteau se casaron por civil en Estados Unidos, mientras él trabajaba en la Universidad de Yale y ella estudiaba. Al poco tiempo nació su hijo Gaspar (10) y hoy la pareja se muestra siempre muy enamorada y unida.

Pero la historia podría haber sido muy distinta si Martín Lousteau no hubiera hecho todo lo que estaba a su alcance para volver a salir con la actriz luego de conocerse. Porque, según confesó Carla Peterson en Urbana Play, nunca existió el famoso “flechazo” entre los dos.

De visita en Vuelta y media, la artista recordó la tibia sensación que le quedó de aquel primer encuentro con el economista, a quien había conocido por un amigo en común en una reunión. “Me cayó simpático, pero yo no tenía muchas ganas de avanzar. Yo no estaba en un buen momento, estaba cansada, un poco tristona”, rememoró.

Carla reconoció que le dijo que no en varias oportunidades a Lousteau, pero él “insistió un montón”. A la vez, ella aseguró que esa era la primera vez en su vida que se mantenía firme. “Yo salía siempre, me quería enamorar. A veces salía sin haber visto ni una foto”, señaló.

Carla Peterson y Martín Lousteau se casaron hace 12 años.

Pero Peterson estaba harta de intentarlo en citas con personas que ni siquiera la atraían físicamente, con el pensamiento de que la onda podría surgir igual. “Pero no pasaba nunca", aseguró. Con ese cansancio encima, Carla no estaba con ánimos de remarla con Martín.

La noche clave para Carla Peterson y Martín Lousteau

Luego de varias insistencias y rechazos, una noche pasó algo que lo cambió todo. Así lo contó tiempo atrás en Los Mamones: “Hasta que lo vi en un programa de cable, de economía, que le estaban haciendo una nota. Hablaban vayan uno a saber de qué, y qué hacía yo viendo eso”.

“Estaba viendo el programa y hablando por teléfono con una amiga. ‘¿Qué vas a hacer hoy, amiga?’, me preguntó. ‘Este Lousteau me dijo que salgamos, pero no sé, ahora está en un programa de televisión. Lo voy a ver, después hablamos. Chau’”, contó que le dijo a la actriz Eleonora Wexler, una figura clave en este romance.

Lousteau y Peterson se acompañan en todos sus proyectos. Instagram Carla Peterson.

Porque recién cuando su amiga le dio el visto bueno, ella accedió a aceptar una segunda salida. “Al rato, suena el teléfono: ‘Amiga, lo estoy viendo’. ‘Yo también lo estoy viendo, amiga’. Y me dijo: ‘Me gustó'. ‘Sí, a mi también me gustó, voy a salir con él’, le contesté”, avanzó.

Carla cortó con su amiga Eleonora y de inmediato le escribió al economista. “Le dije: ‘Bueno, salgamos, pero hoy no, mañana’. ¡Es que me tenía que arreglar!”. El resto, es historia conocida: hoy, Peterson y Lousteau son unas de las parejas más sólidas del medio.