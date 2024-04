El mensaje romántico de Martín Lousteau a Carla Peterson por su cumpleaños

Carla Peterson y Martín Lousteau forman una pareja consolidada. Sin embargo, pocos recuerdan un comienzo que se dio por amigos en común que los presentaron. Hoy tienen un hijo (Gaspar) y más de una década a puro amor que motivó a Martín a dedicarle un posteo a Peterson por su cumple número 50.

"No te conozco desde siempre pero ya sé cómo es este día. Desde hace 13 años que sé cómo es tu cumpleaños, cada 6 de abril. No puedo contar cuántos te llaman, te escriben al teléfono o en las redes. ¡Son tantos los que te desean felicidades y te dicen te quiero! Tu familia, claro. Que viajan de lejos para darte un beso. Tu hermana de Italia, tu madrina de Córdoba, tus primas de Salta. Después están tus amigas de toda la vida, las que saben que tus éxitos no cambiaron tus valores ni tus prioridades. Están tus compañeros de profesión: los que te enseñaron y siempre recordás; y los tantos a los que les diste una mano", arrancó Martín.

"Todos saben cómo sos: hiciste mil personajes que todos aman, pero nunca te dejaste comer por ningún personaje. Sos siempre agradecida, llana, comprensiva, de buen trato, divertida hasta para reírte de vos misma, cero vanidosa, y muy pero muy profesional. Y, lo voy a decir aunque alguno me tilde de baboso: talentosa", resaltó el político.



El posteo del político

"Están también quienes te siguen, que son todos aquellos a los que alguno de tus múltiples personajes les tocó alguna fibra. Los hiciste reír, llorar, emocionar y sentirse acompañados aun cuando estuvieran solos", continuó.

"¡Que lindo sería poder juntar a todos para celebrar; y que vinieran también todos tus personajes! Ya sé que no se puede, y también que no querés, pero sería un fiestón. Obvio también estaríamos nosotros, Gaspar y yo, para celebrarte y agradecerte, y abrazarte y darte mil besos. Que es lo que vamos a hacer igual. Porque si tus amigas me dicen ‘la amo, es única tu mujer’. ¿Qué otra palabras podemos agregar? Te amamos. Sos única. Nos encanta tenerte todos los días con nosotros. Muy feliz cumpleaños. Ah, y dice Gaspar que sos la mejor mamá del mundo”, concluyó.



Carla, de espaldas, junto a su hijo

Feliz, Carla le respondió: "¡Amor mío! ¡Amoor! ¡Qué felicidad en esta vida y en todas! Los amo. Está y las que siguen al infinito. ¡Me siento muy acompañada con tanto amor¡ ¡Gracias y Gaspar es el que me hace mejor!".