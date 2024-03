Flor de la V reveló cómo es Luis Miguel en la cama gracias al secreto que le contó Luciana Salazar

La estela de misterio rodea la figura de Luis Miguel, principalmente sobre su vida privada, su intimidad y sus relaciones amorosas. Claro que diversas famosas argentinas han confesado reuniones muy picantes, para implantar algunos indicios del método de conquista del cantante.

Ahora, se acaba de iluminar un dato tremendo, que refiere a la más profunda característica del mexicano en las artes amatorias. Una revelación impresionante que desperdigó Florencia de la V, pero que no infiere a un conocimiento de primera mano, sino a la transmisión de la experiencia de Luciana Salazar.

La conductora de Intrusos deschavó a la modelo y contó, al aire, un detalle de Luismi sorpresivo, que se vincula con sus partes más masculinas. Así, la animadora sorprendió con el nivel de explicación de la virilidad del azteca y su rutina en cuanto al cuidado de su físico en esa zona erógena.

En el contexto de los shows que brinda el artista en Argentina, Flor interrumpió un móvil de su cronista y exclamó: "Yo cuando lo veo no puedo dejar de pensar en la partes íntimas de él". Claro que inmediatamente se sacudió la dinámica del programa, por eso Marcela Tauro le pidió mayor desarrollo.

De ese modo, de la V narró toda la información que posee y que le confirmó Luli Pop: "Viste que Luis Miguel está todo depilado. A mí me contó la Salazar que está como un bebé ahí abajo". Impresionada, Karina Iavícoli le preguntó si se refería a su aparato reproductor.

Sin dudarlo, Florencia aseveró: "¡Pero claro! Los testículos de Luismi están todos lampiños". Y después graficó la charla que mantuvo con Salazar sobre esa infidencia de Luismi: "Me lo contó Luli cuando compartíamos camarín". Para repetir su dificultad: "Viste que cuando lo vas a ver, yo ya me imagino esas cosas lampiñas, ¿me entendes?".

Envuelta en ese plan de confesiones, la conductora de Intrusos intentó aclarar y sostuvo: "Vamos a decir podado porque no es lampiño, está podado. Me llamó mucho la atención porque el dato que me dijo fue que él tenía buen sabor, que estaba todo perfumado... como ella, viste que ella perfuma las bombachas con un perfume de una importante de afuera VS".