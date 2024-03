Por esto, Pilar Smith se retiró abruptamente del concierto privado de Luis Miguel

Luego de cerrar un 2023 a puro éxito con su regreso a los escenarios, Luis Miguel se volvió a presentar en Argentina, pero esta vez brindando un concierto privado y exclusivo con cena incluida, al que asistieron varias personalidades del mundo del espectáculo, entre ellos, la periodista Pilar Smith, quien en un momento del show se retiró abruptamente.

En la noche íntima que ofreció Luis Miguel estuvieron presentes varios famosos, de engtre los que se destacaron Sofía Zámolo, Georgina Barbarossa, Rusherking, Ángela Torres, Guillermo Coppola, Gonzalo Bonadeo, Zulemita Menem, Marcela Tinayre, y Sebastián Battaglia, entre otros.

Pilar Smith se sintió incómoda en el show de Luis Miguel y decidió retirarse. Foto: Instagram/ Pilar Smith

Este fue el motivo por el que Pilar Smith se retiró del exclusivo concierto de Luis Miguel

Cabe remarcar que este exclusivo concierto fue para solo dos mil doscientas personas y el costo de la entrada era de 1 millón 200 mil pesos argentinos. En el costoso ticket estaba incluido además del concierto, el parking, cocktail de recepción, menú de tres pasos de primer nivel, bebidas, café y petit fours.

Sin embargo, Pilar Smith utilizó sus redes sociales para expresar su disgusto y contar el motivo por el que se retiró del exclusivo show de Luis Miguel. "Mi mesa está muy lejos del escenario así que me fui, ¡Luismi, perdón pero no traje largavistas!", escribió la periodista en sus historias de Instagram. "Me voy a ver Gran Hermano", finalizó.

El periodista Guido Záffora dio su versión de lo ocurrido con Pilar Smith en el concierto exclusivo de Luis Miguel. Foto: Intrusos

Esto dijo Guido Záffora sobre la actitud de Pilar Smith en el concierto de Luis Miguel

En una reciente emisión del programa “Intrusos” de América TV, su conductora, Florencia de la V, reveló que a Luis Miguel no le agradan estos tipos de eventos ya que el público termina distrayéndose con la comida.

Por su parte, el panelista Guido Záffora dijo que el show comenzó un poco antes que sirvan el postre. "En un momento, él le hizo un gesto a sus fans para que se acerquen al escenario. Se empezaron a parar y las fans que estaban atrás de todo se fueron adelante. Es por eso que las que estaban adelante, que habían pagado más cara la entrada, no veían nada. Me dicen que fue muy incómodo", expresó el comunicador.

"Voy a hablar de la mesa de famosos. Hay que decir que a nosotros nos invitan a este tipo de eventos. Cuando te invitan, vos tenés que ser respetuoso del lugar que te dan", empezó diciendo Záffora refiriéndose a la actitud de Pilar Smith.

"Llegó una periodista y conductora que cuando vio la ubicación de la mesa atrás de todo, le dijo a la prensa que ella no veía nada", continuó el panelista.

"Llegó el mozo con el plato que era un pulpo y ella empezó a quejarse porque se quería ir, porque la comida no llegaba más. Me dijeron que se comió media entrada y pidió cambiar el plato. El mozo le dijo que no", finalizó Záffora aclarando que el mozo también se sintió maltratado.