La tremenda advertencia de Julieta Poggio a Nacho Castañares por besarse con Coti Romero

Hace pocos días, Coti Romero y Nacho Castañares fueron filmados besándose en un fiesta. Obviamente, ante la velocidad que tiene la información para propagarse en épocas de redes sociales y celulares, esto trajo polémica ya que Nacho era amigo del Cone Quiroga, su ex compañero de Gran Hermano, mientras que Coti era cercana a la Tora Villar, ex de Castañares.

Ante esto, Nacho sostuvo: "Yo le pregunté a Coty si tenía un chicle, ella me dijo que sí y, jodiendo, me mostró que lo tenía, pero no pasó nada. No hay un acercamiento ni nada”.

La otra campana fue Coti, que indicó: "Los dos íbamos a decir que fue simplemente un chicle, que uno le había pedido el chicle al otro. La otra excusa era decir no me acuerdo, no sé qué fue lo que pasó. Todavía no entiendo cómo se vio tanto porque los dos estábamos en plena oscuridad".



Nacho fue filmado a los besos con Romero

Ante esto, Julieta Poggio, muy amiga de Nacho, tiró tajante: "Ese shippeo no existe, desde ya te lo digo". "¿Por qué?", preguntó el notero, a lo que Juli dijo: "No existe, es inexistente. Fue una cosa de una noche. No es por meterme pero Nacho es mi mejor amigo, mi hermano. Así que te lo digo así, fue cosa de una noche", dijo Poggio en LAM (América).

"¿Fue sólo un beso?", fue la pregunta que vino poco después. "Sí, fue solo un beso y hasta no sé si menos. Un pico", manifestó Poggio sacándole un poco de drama a una situación inesperada.



Romero le quitó drama a la situación

"¿Coincidís con el Cone en que se vio defraudado de que su ex amigo haya estado con su ex mujer?", fue la última pregunta. Ante esto, Poggio dijo casi filosofando sobre diferentes situaciones de la vida diaria: "Es dudoso eso de 'ex amigo', en todo caso era un ex compañero. Amigos se cuentan con los dedos de la mano. Nachito es más callado pero nada, nosotros lo hablamos, lo aconsejé. Le dije: 'Amigo, no te regalés'. Él tiene una personalidad súper linda y es muy confiado de él mismo entonces le resbala (todo esto)".