Julieta Poggio y Emilia Mernes: el accesorio que comparten las artistas

Julieta Poggio desde que entró en la casa de Gran Hermano se declaró fan de Emilia Mernes. Se sabe sus temas a la perfección, los challenges de TikTok también, pero sobre todo tiene algo en común, y es que comparten el mismo estilo de moda. No es la primera vez que vemos que usan las mismas prendas o accesorios.

Julieta y Emilia se llevan súper bien. Foto @poggiojulieta

Los lentes de sol son un accesorio que siempre levanta nuestros outfits. Muchas personas los utilizan por su verdadera función, la cual es que protejan nuestros ojos de los rayos UV del sol, sin embargo las amantes de la moda y del estilismo saben usarlos para darle el toque que necesitan sus looks.

Vidrios ahumados, marrones, verdes, azules, violetas, degradados y fotocromáticos son algunos de los que hemos visto en estos últimos meses. Ya no solo se utilizan de día sino que cada vez comienzan a verse más en looks de noche, sobre todo para salir a fiestas. Sin embargo, este no es el caso.

Julieta Poggio subió a sus historias de Instagram @poggiojulieta una foto donde se la ve en un café con un look muy casual, pero para levantarlo decidió utilizar unos lentes. Estos tienen un armazón planteado, vidrios transparentes y por encima otros de color amarillo con bordes en negro. Super cool

El outfit de Juli para ir a merendar. Foto: @poggiojulieta

Super estilosos. Foto: @poggiojulieta

Por su parte, Emilia Mernes también subió una historia a su perfil @emiliamernes promocionando su nueva canción con Khea. En ella se la ve posando frente al espejo de su casa, con un look negro de encaje rosa muy 2000' y con unos lentes muy similares a los de Juli. La única diferencia es que los de la cantante no tienen los lentes amarrillos encima, sin embargo la forma y los vidrios transparentes son idénticos.

Su look Flow 2000 con los lentes. Foto: @emiliamernes

Los lentes transparentes y de forma rectangular con bordes redondeados son jugados a la hora de combinarlos, pero parecen ser la tendencia de este año. Al igual que las prendas, los accesorios también van fluctuando según las temporadas, por lo que hay que estar anticipados para no quedarnos fuera. A vos, ¿te gustaron más los de Julieta o los de Emilia?