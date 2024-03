Silvina Escudero reveló el hábito de su marido que no soporta y que odia

Silvina Escudero y Federico, su marido, están juntos hace siete años. Lejos de la exposición que supo tener su relación con Matías Alé, en este caso la bailarina y su pareja no suelen aparecer con frecuencia en los medios.

"Con Fede estamos hace siete años juntos. Parece menos. Te diría que estoy hace dos años, no puedo creer como pasaron siete. Estuvimos mucho tiempo de novios, nos fuimos a vivir juntos y pandemia hicimos una pausa muy grande", inició Silvina el diálogo con Revista GENTE.

"Nosotros tenemos comezones todo el tiempo. No nos aburrimos, pero yo soy de solucionar todo el tiempo. No soporto quedarme enojada, triste o con cara de culo. Siento que se me pasa la vida", continuó Escudero en relación al día a día de la pareja.

"Federico tiene mil cambios menos que yo. A veces estoy contando algo toda acelerada y me dice que baje un poco. ¡Me da un odio! Pero nada, nos acompañamos. Él me dice que podemos estar mejor o peor, pero somos compañeros y eso no va a cambiar", sostuvo la bailarina al ser consultada por la tranquilidad de su marido.



Sil y su marido en una salida nocturna

"Soy muy ordenada. Fede es el que más se ocupa de la comida. Yo vivo detrás del orden. Al principio le decía que levante el toallón del sillón o no deje las medias y zapatillas tiradas en cualquier lado. Pero llegó un punto en el que me di cuenta de que no tenía ningún sentido hacerlo. Era desperdiciar palabras. Así que lo tomo de manera natural: soy la que ordena la casa y está detrás. Tengo un toc en donde no soporto que una remera esté tirada por ahí", manifestó Silvina sobre lo que más le molesta de su marido.

Luego, la bailarina habló sobre si abrirían la pareja a terceras personas: "Federico nunca lo aceptaría. Ni cerca. Te dice ‘todo bien, pero abriría vos sola’. Yo tampoco sé si aceptaría. Hoy por lo menos yo no lo pienso, no lo sé luego".



Escudero habló sobre la reciente pérdida de su embarazo

Por último, Escudero tocó el durísimo tema de la pérdida de su embarazo: "No volví a ser la misma. Yo todavía no quiero hablar de mi bebé y de lo que sufrimos porque aún es algo que no está superado. No sé si alguna vez voy a superar esto”, finalizó.