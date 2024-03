El desgarrador testimonio de Silvina Escudero sobre la pérdida de su embarazo

En una reciente entrevista en exclusiva para “Revista Gente”, Silvina Escudero brindó un desgarrador testimonio sobre la pérdida de su embarazo, que se dio cuando estaba transitando por la semana número 14 de gestación. A meses de lo ocurrido, la bailarina sigue en un momento de reconstrucción. “No volví a ser la misma”, expresó.

El traumático hecho, que aún no ha superado, alejó a Silvina Escudero de los medios. “Yo todavía no quiero hablar de mi bebé y de lo que sufrimos porque aún es algo que no está superado. No sé si alguna vez voy a superar esto. Voy al supermercado, a pagar las expensas, o simplemente estoy en un lugar público en donde se me acerca alguien a darme una palabra de cariño y yo automáticamente me pongo a llorar”, dijo la bailarina.

Silvina Escudero confesó que "no volvió a ser la misma". Foto: Instagram/ Silvina Escudero

Asimismo, Silvina Escudero habló sobre su relación con la prensa reconociendo que en algún momento cuando se sienta en condiciones responderá a todos las preguntas. “Entiendo que lo que me pasó requiere el interés de la prensa. En estas décadas de trabajo nunca prohibí que me pregunten nada. Yo creo que va a pasar un tiempo hasta que pueda sentarme tranquila y tenga la capacidad para contestar, hoy no me siento apta para hablar. En este momento no hay nada que sea más importante que eso. Quiero priorizar mi salud y bienestar, haciendo lo mejor con eso. Me sentí muy contenida por mi familia, amigos y mi público. Pero eso no cesa el dolor. Sigue, y va a seguir siempre", expresó.

“No nos fuimos de luna de miel por esto. Hoy se sabe, pero cuando antes me preguntaban yo decía que no tenía tiempo por el laburo. Esa era la situación. Nos hicimos alguna escapada a Punta del Este, pero en el último tiempo estuvimos atados a otra realidad. Hasta el día de hoy no podemos proyectar unas vacaciones largas. Porque a esto se le suma el estado de salud de África, mi gata, a la que tengo que atender. Hay que estarle encima”, se sinceró la bailarina.

Silvina Escudero aún no ha superado el traumático hecho de haber perdido su embarazo. Foto: Instagram/ Silvina Escudero

“Hace un mes y medio me dieron el alta y empecé a entrenar. Estoy mucho mejor, más activa. Eso me ayuda mucho a la mente. En enero y febrero me terminé de hacer chequeos y estudios que salieron bien. Tener la cabeza ocupada con actividades es un gran paliativo, pero nada tapa o saca el dolor. Estar activo te ayuda más que nada a la distracción, y yo en eso soy una máquina”, concluyó Silvina Escudero.