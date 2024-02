Silvina Escudero se enojó porque cuestionaron el orden obsesivo de su cajón de ropa interior

Amante de la limpieza, obsesiva del orden y la pulcritud en su hogar. Silvina Escudero siempre se ha reconocido como una mujer con esos rasgos de personalidad en lo que refiere a la cotidianidad de su casa, por eso no se torna en algo inesperado su fuerte reacción ante una crítica.

¿Qué pasó? Resulta que la modelo recibió al móvil de Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri por la pantalla de El Trece, y les abrió las puertas a su más profunda intimidad, al realizar un recorrido con la cámara de todos los ambientes de su casona.

En ese raid, Silvina se animó incluso hasta exhibir las entrañas de un vestidor bestial, de un tamaño sideral en el que acomoda toda su indumentaria, con toneladas de ropas y sobre todo una montaña de zapatos y carteras. En ese espacio, la modelo sorprendió con la cantidad de ropa interior y su método para almacenarla.

Carmen se detuvo en ese detalle y le expresó: “¡Sacá una bombachita! Yo si me pongo eso se me desaparece”. Por su parte, Diego Ramos también se volvió loco por esa capacidad de tener todo perfectamente clasificado y doblado: “Estoy como si fuera Navidad que me mostrás todo ordenado. No me manden fotos desnudos, mándenme fotos de casas ordenadas”.

Lejos de todos esos halagos, Estefi Berardi tomó la posta y cuestionó con todo a Escudero, prácticamente la acusó de faltar a la verdad. “No te quiero pelear, pero para mí tenés una persona que te ayuda a doblar. No creo que seas vos sola”, toreó la siempre polémica panelista.

El cajón de ropa interior de Silvina

“Mi cajón es un quilombo. ¿No tenés una persona que te ayuda a doblar?”, redobló Estefi. Tras escuchar esa crítica, Silvina elevó su temperatura, se enojó, aunque mantuvo la compostura y le explicó: “Samy trabaja acá en casa desde hace un año y me ayuda a limpiar. Pero acá el orden es mío”.