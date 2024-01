Ángel de Brito reveló el grave problema que afecta la salud de Silvina Escudero

Silvina Escudero generó muchas preocupación entre sus seguidores al compartir que sufría de un serio problema de salud. Sin dar ningún tipo de detalles, la bailarina aseguró en sus redes sociales que le pasó "algo muy feo" y que solo lo había compartido con su "círculo más íntimo". Además, aseguró que lo que le sucedió fue "muy personal y privado".

En este contexto, Ángel de Brito contó toda la verdad este lunes en LAM (América), con autorización de Escudero. Según contó el conductor del programa de chimentos Silvina perdió su primer embarazo cuando se encontraba en la semana 14.

"No voy a entrar en detalles, pero en la semana 14 lo perdió. Por eso, se alejó de los medios y las redes. Está muy triste. También estuvo internada, pero por otra cosa, una hernia umbilical", comenzó expresó de Brito.

"Silvina Escudero me pidió que cuente esto: ella estaba embarazada y quería esperar para contarlo", agregó. Según contó el periodista, ella no se encuentra fuerte como para hablar del tema en televisión y le pidió a él que diera la información.

"Esto que estoy contando lo hablé con Silvina durante mucho tiempo, no es que me estoy mandando a contar nada por mi cuenta. Ella me pidió que lo cuente porque la bombardean a mensajes y ella todavía no se siente fuerte para salir a contarlo. Está muy triste".

"Silvina estaba embarazada. Yo me había enterado, le escribí y ella me lo confirmó, pero me pidió que esperara unos días para decirlo públicamente. Estaba esperando que se cumplieran los tres meses de embarazo. Y cuando se cumplieron los tres meses, me pidió que esperara un poco más".

"Y en la semana 14, Silvina perdió su embarazo. Ella después, contará los motivos, o lo que quiera contar, pero éste es el tema que la tenía tan alejada de la tele y de las redes. Está muy triste. Obviamente está con acompañamiento terapéutico".