Así era Catalina Gorostidi antes de entrar a Gran Hermano

No es novedad para nadie que ingresar a la casa de Gran Hermano marca un antes y un después en la vida de toda la gente que lo puede hacer. Se sabe que la cotidianidad previa era una y al momento de salir cambia por completo, ya que la fama y los medios aparecen en la vida de los hermanitos de manera inmediata. Obviamente, Catalina Gorostidi no es la excepción.

Cata es médica pediatra, por lo cual tenía un ritmo bastante normal antes a su ingreso al reality. Su trabajo consistía en ser médica de planta en un hospital, mientras que aprovechaba sus momentos libres para entrenar o disfrutar con amigos. Y tal como era de esperar, su ingreso al programa modificó esta rutina diaria.

Pero Catalina entró a la casa, se hizo famosa y todo el mundo quiso conocer más detalles sobre ella. Gorostidi es hija de Adrián, un conocido futbolista santafesino que pasó por varios clubes y que hizo gran parte de su campaña deportiva vistiendo los colores de Colón (Santa Fe) o Gimnasia (Jujuy). Confesa botinera, Cata tiene un carácter fuerte en todo lo que hace.

Cata en plena pandemia

Siempre atenta a todo lo que tiene que ver con lo estético, tanto dentro de la casa como afuera, Cata es muy detallista a la hora de vestirse, pero no es una costumbre que haya empezado con Gran Hermano. Mucho antes de entrar a la casa, subía selfies en bikini o con diferentes poses en las que mostraba los evidentes resultados de su dedicación por el gym.

Recordemos que, hace un tiempo, Catalina tuvo un fuerte cruce con Cristian U. Todo comenzó cuando aseguró que a la casa habían entrado "muchas babosas y muchos caracoles", haciendo foco en la actitud de sus excompañeros dentro del juego. "Sí, pero ellos siguen adentro", le retrucó por su parte el famoso. Lejos de calmarse, la discusión fue subiendo de tono.



Gorostidi siempre postea fotos infartantes

Mientras Robertito Funes Ugarte intentaba calmar la acalorada discusión, Catalina sentenció: "¿Vos no escuchás lo que yo digo? Yo no me dejé llevar por los tuits. A mí me preocupaba por el hecho de estar en Gran Hermano, que era mi sueño, y pensar que por ahí no puedo trabajar en un hospital porque me pueden llegar a juzgar, pero yo sé lo que soy como médica".