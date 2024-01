Ángel de Brito contó qué piensa hacer con Cata de Gran Hermano: "Cuando Telefe la largue..."

Sin duda, una de las grandes protagonistas de la actual edición de Gran Hermano es Catalina Gorostidi, médica pediatra e hija del ex futbolista Adrián Gorostidi. Tanta polémica generó la joven que hasta Ángel de Brito opinó de ella en las redes.



Sucede que, ante su eliminación, en lo que fue una gala récord, nadie podrá decir que su presencia en la casa más famosa del país pasó inadvertida. Epicentro de los momentos más escandalosos, Cata está en boca de todos.

Catalina, la quinta eliminada de Gran Hermano. Foto: captura de TV.



Una de sus principales disputas en Gran Hermano fue contra Isabel, que había sido eliminada una semana antes. “¿Vos no dijiste que yo no hacía? ¿Y por qué no me lo decís en la cara?”, le recriminó en algún momento durante la convivencia.



“Toda mi vida lo hice. No lo voy a dejar de hacer ahora en la casa de Gran Hermano. Ni siquiera me nombres. Hacé LAM y punto. Me encanta decir cosas malas sobre vos. Me re divierto”, agregó en una de las tantas discusiones.



No fue esa la única ocasión en la que Catalina hizo referencia a LAM, el programa de Ángel de Brito, sino que en cada ocasión en la que pedía que no la nombraran o en ocasión de guardarse algún momento, hizo el típico gesto que patentó Andrea Taboada, histórica Angelita.

El comentario lapidario de Ángel de Brito sobre Catalina, de Gran Hermano.



Sin embargo, hace unos días se supo que Gran Hermano le habría prohibido a Catalina y al resto de los participantes hacer mención al programa de Ángel de Brito. Esto, lógicamente, generó repercusiones. “No vas a poder venir a LAM, Cata”, había comentado el conductor en su cuenta de la plataforma X.



No obstante, cuando una fanática de la joven le dijo que le gustaría ver a Catalina como panelista de LAM, Ángel de Brito fue contundente. “Cuando Telefe la suelte, ya no le importará a nadie”, respondió.