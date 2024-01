La amenaza a los gritos de Catalina de Gran Hermano a Cristian U

Catalina Gorostidi fue la última eliminada de Gran Hermano, como parte de una semana que fue caótica para la médica pediatra, quien se vio envuelta en episodios muy agresivos y una fuerte pelea contra Emmanuel. En este contexto, como sucede con todos los jugadores que van siendo eliminados, fue pasando por los diferentes programas satélites para dar testimonio de sus días dentro del reality y anoche en La noche de los ex se cruzó fuertemente con Cristian U.

Si bien está claro que tiene un carácter muy fuerte, que no se calla nada y que dispara contra cualquier situación que note injusta o no le guste, Catalina ha tenido que enfrentar muchas críticas por su juego y sobre todo su accionar durante los últimos días en Gran Hermano.

Tras la disolución del grupo de Las Furiosas, siendo ella una pieza clave de tal división, ahora la médica tuvo que hacer una fuerte descarga ante el panel de los exhermanitos de ediciones pasadas y entonces se trenzó en una fuerte pelea contra Cristian U, el recordado campeón (y uno de los mejores de la historia) del 2011.

Todo comenzó cuando Catalina aseguró que a la casa habían entrado “muchas babosas y muchos caracoles”, haciendo foco en la actitud de sus excompañeros dentro del juego. “Sí, pero ellos siguen adentro”, le retrucó por su parte él.

“Sí porque yo soy más frontal”, se defendió la médica. Pero en un momento hizo referencia a su compañera Juliana 'Furia' Scaglione, una de las participantes favoritas de esta edición, y ese fue el pie para que Cristian U vuelva a reaccionar: “No se cuelguen más de Furia, ella va ganar”.

Entonces Catalina se hartó: “¡Por favor! Es terrible Cristian, ¡dejá de hacerte el que leés el juego de todo el mundo!”. A lo que el expaseador de perros la chicaneó: “Yo lo gané, soy el único ganador legítimo de Gran Hermano, así que si van a criticar mi juego, ¡me tengo que ir!”.

Cristian U y Catalina Gorostidi se cruzaron fuertemente en el debate.

Lejos de amedrentarse, la santafesina le paró el carro: “Dejame hablar, y la verdad es que ni siquiera recuerdo tu juego”. Y luego disparó: “Cristian, yo vi los Gran Hermano, vos tuviste que irte y después volver. A mí me comentaron, y no quiero llevarme por lo que me dijeron en redes, por eso ayer me quedé hasta las cinco de la mañana viendo el programa del viernes pasado, que vos te metiste con mi profesión. No me gusta eso, dijiste que mis pacientes están súper asustados”.

“Yo no dije eso, yo me pregunté cómo se lo tomarían tus pacientes y los familiares, porque lo primero que dijiste fue 'tengo miedo sobre qué pase afuera cuando termine esto, porque no me van a tomar en ningún hospital por lo que estoy haciendo'. Entonces no te dejés llevar por lo que hablan en redes sociales”, se atajó Cristian U. Catalina no se guardó nada, fiel a su carácter y la conducta que vimos en Gran Hermano.

Y mientras Robertito Funes Ugarte intentaba calmar la acalorada discusión, Catalina sentenció: “¿Vos no escuchás lo que yo digo? Yo no me dejé llevar por los tuits. A mí me preocupaba por el hecho de estar en Gran Hermano, que era mi sueño, y pensar que por ahí no puedo trabajar en un hospital porque me pueden llegar a juzgar, pero yo sé lo que soy como médica”.