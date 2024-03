Matías Defederico contó cuál es su insólito nuevo trabajo

La carrera futbolística de Matías Defederico tuvo un antes y un después en el año 2009. El jugador fue clave en el Huracán que deleitó a todos con un juego muy vistoso a lo largo de todo el campeonato. Y, más allá de no poder quedarse con el título ya que cayó en la última fecha ante el campeón Vélez, los jugadores del Quemero elevaron su cotización y su fama.

Así fue como Matías pasó en el 2010 al poderoso Corinthians que por ese entonces tenía a Ronaldo en sus filas y que ya iba plantando semillas de lo que sería su título mundial del 2012. Y, si bien Defederico no terminó rindiendo en Brasil y su carrera comenzó a caer, ganó fama mediática por la pareja que construyó con Cinthia Fernández y que incluyó matrimonio y tres hijas.

Pero claro, los tiempos felices pasaron y ahora hay que hacerle frente a los gastos generados por la batalla legal entre ambos y además por las obligaciones de una vida cotidiana cada vez más dura. Es por eso que, ya alejado de las canchas y de las grandes luces del fútbol, Matías Defederico logró llegar a un acuerdo para que todo sea más sencillo y que Charis, Bella y Francisca no sufran tanto y tengan todo lo necesario.



Matías junto a sus hijas

"Durante este tiempo sufrí mucha violencia económica. Ahora, se termina una tortura", había dicho Cinthia en DDM junto a su abogado, Roberto Castillo, quien explicó la clave para solucionar el conflicto judicial. "Hay una deuda de alimentos por ejecutas. Matías dice que no tiene liquidez. Entonces, nosotros dijimos: ’compensemos’. Ambos progenitores le deben alimentos a sus hijos, Cinthia tiene liquidez, entonces, Matías cede lo que le corresponde a él de la vivienda".

"Celebro que él haya tomado conciencia. No sé si está ahogado o por qué, no me interesa, pero se terminó esto", indicó Cinthia. Así, se conoció que Defederico le cederá la mitad de la casa en Escobar donde Cinthia vive con sus hijas actualmente.



La publicación del exjugador

Y ahora, en la búsqueda por generar ingresos, Matías se metió en las redes sociales para promocionar un resto bar. "Reservas a mi inbox. Cena, música, Dj en vivo todos los viernes para disfrutar un hermoso momento con amigos", dice la publicación realizada por el exjugador en la que se ve una foto del restaurante y los datos de contacto. Esto, se suma a la venta de lotes en un barrio cerrado y lo recaudado en su barbería de Villa Urquiza.