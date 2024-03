El desayuno súper potente y fit de Cinthia Fernández: qué comió

Cinthia Fernández acudió a un bar para desayunar y se pidió el típico plato que suelen solicitar las personas que comen sano cuando desayunan en un restó. Se trató de una taza de café de máquina con una decoración en su parte superior con dos tostadas con toppings muy proteicos.

Las rodajas de pan tenían por encima palta cortada con huevo cocido a punto medio. Sin dudas, se trató de un desayuno mega sabroso para la exparticipante de Bailando por un sueño.

Las hijas de Cinthia Fernández se llaman Charo, Bella y Francesca.

Al mismo tiempo, Fernández hizo alusión en el texto que agregó a su posteo a que se le venía un día complicado y con una agenda cargada. "Estoy desparecida porque estoy meta trámites por algo muy importante que ya les voy a contar más tarde", contó.

El desayuno de Cinthia Fernández. Instagram: cinthia_fernandez_

El descargo de Cinthia Fernández sobre el padre de sus hijas

Horas después de ese desayuno, Cinthia acudió al ciclo DDM para contar que llegó a un acuerdo con Matías Defederico tras años de un conflicto judicial por la manutención de sus hijas. "Durante este tiempo sufrí mucha violencia económica. Ahora, se termina una tortura", comenzó.

"Celebro que él haya tomado conciencia. No sé si está ahogado o por qué, no me interesa, pero se terminó esto", continuó Fernández. Y concluyó: "Un día mi mamá me manda una mensaje y me dice: 'no hay yogurt para las nenas'. Entré a la cuenta del banco y tenía 2 mil pesos. No sabía cómo decirle a mi mamá que no iba a poder llevarles yogurt. Eso me desesperó. Eso fue horrible. No tener plata para comprar comida es feísimo".