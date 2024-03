Karina La Princesita tuvo una recaída y contó cómo es lidiar con la ansiedad

Aunque Karina La Princesita compartió con sus seguidores algunos momentos de su gira, los looks de cada show y los instantes antes de subir al escenario a través de su cuenta de Instagram, también dio detalles sobre su salud mental y los ataques de ansiedad que no la abandonan.

En una historia de Instagram, Karina La Princesita confesó a todos sus seguidores cómo es lidiar contra los ataques de ansiedad. “La verdad no me quiero hacer la boluda. Hace mucho no tenía ansiedad. Pero estos dos días fueron fatales y hoy más”, señaló la cantante.

Karina La Princesita comparte su éxito, pero también sus dolencias.

En su mensaje, Karina La Princesita señala que entiende a todas aquellas personas que padecen esta enfermedad. “Rodéense de gente que los abrace, los entienda y no los juzguen. Que no digan nada que pueda empeorar lo desesperante que es padecerlo, porque es realmente desesperante. Gracias amigos por estar, gracias gente por el amor en cada show de hoy”.

Fue hace un año que Karina La Princesita expuso públicamente que estaba en una constante lucha para mantener su salud mental a flote. Aquella vez, en mayo de 2023, señaló: “Hoy antes de salir me agarró un ataque de ansiedad muy fuerte. La pasé bastante mal no podía respirar. Sentía que perdía la memoria, que me faltaba el aire, que me iba a morir. Es horrible la mente me está jugando una mala pasada”.

Karina La Princesita dio detalles de sus aciagos días.

A raíz de esto, Karina La Princesita manifestó esa sensación que le oprimía el pecho y que, a pesar del éxito, estaba transitando por un duro momento emocional y anímico. Después de esto recibió el apoyo incondicional tanto de su familia, pero también de sus seguidores.