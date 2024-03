Mariano Peluffo rompió el silencio y contó por qué no habla nunca más de Gran Hermano

Cada vez que se escucha hablar de Gran Hermano, aparecen una serie de recuerdos y personajes vinculados con la casa más famosa del país. Y claro, uno de ellos es el de Mariano Peluffo, que condujo el ciclo desde el 2001 hasta el 2012 y que además participó de diferentes programas satélites dedicados a hablar de lo que sucedía con los hermanitos.

Pero claro, no todo es eterno en esta vida. El día que el vínculo laboral de Peluffo con Telefe finalizó, el conductor decidió transitar otros caminos y ya no se lo vinculó más con el programa. De esto, y más, habló en una entrevista que le brindó hace pocos días a LAM (América).

"Soy un televidente que lo mira cada tanto, porque lo ven mis hijas, lo está conduciendo un colega de la radio y amigo, y no lo sigo tanto. No me sé el nombre de los personajes, no estoy tan en tema. No estoy metido, entonces parece que si hablo me quiero colgar de algo que hice antes y nada más lejos. Prefiero no", indicó Peluffo en el arranque de la nota.



Peluffo hoy está alejado de Gran Hermano

Luego, Peluffo sostuvo: "Fue una etapa hermosa, a mí me encantó y estoy en otra etapa diferente, estoy en otro canal supercontento. No tengo nada interesante para aportarle a la causa GH". En ese momento, el conductor empezó a dejar en claro que lo suyo en la actualidad ya no tiene nada que ver con lo que pasa en Gran Hermano.

"Me parece que es un formato superexitoso y el éxito hoy te define. Algo que funciona bien, vive y algo que no, no. Me parece que está buenísimo porque es el laburo de un montón de gente, así que estoy contento por lo bien que le va”, manifestó Peluffo en relación a la temática actual del ciclo.



Mariano hoy en día tiene una productora

"Tengo un montón de amigos que trabajan ahí de toda la vida. Santi es un gran profesional que está en un gran momento: está en el programa más escuchado de la radio y en el más visto de la tele. ¿Qué le puedo aportar? Nada”, cerró Mariano, alabando el trabajo que hoy en día lleva adelante Santiago del Moro tanto en la radio como en Gran Hermano.