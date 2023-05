La sorprendente confesión de Mariano Peluffo: "Irme de la tele fue..."

Luego de dos años ausente, Mariano Peluffo volvió a la televisión, ocupando el lugar que dejó vacío Guillermo Calabrese en “Otra Mañana”, tras su fallecimiento, que consternó al medio en general.



Sobre su regreso a la pantalla chica, Mariano Peluffo explicó las razones por las que había decidido irse de la televisión, algo que había sorprendido, dado que se trata de un conductor muy querido por el público.



“Irme de la tele fue una decisión personal. En el 2021, con mis 50 años, muy agotado, sobrecargado y estresado con mucho trabajo y problemas personales”, contó en diálogo con La Once Diez.

Mariano Peluffo.



En ese sentido, el nuevo conductor de “Otra Mañana” amplió sobre esas razones personales y explicó que se trataban de cuestiones de salud, que debió atender con rigurosidad, por lo que tuvo que dejar en segundo plano la parte profesional.



“Un día me quedé duro de la espalda, hasta que un quiropráctico me atendió y me dijo que lo que me pasaba ‘como aviso’ era barato”, contó Mariano Peluffo en la entrevista radial, tras su regreso a la televisión.



Sobre esos dolores que tanto lo afectaban y que lo apartaron de la televisión, el conductor comentó cuál fue la recomendación de su médico y de qué manera reorganizó el plano laboral en su vida.

Mariano Peluffo. Foto: captura de TV.



“Y yo ya había tomado de todo para el dolor. Cuando él me dice: ‘Vas a tomar decisiones’, me lo escribió en un papel. Y cuando me fui de ahí, dejé todo, me quedé solo con la radio, me reorganicé y me volví a ocupar de mí, de ir a los médicos, hacer dietas, cuidarme”, contó.



Mariano Peluffo alcanzó una gran popularidad como conductor del debate de Gran Hermano, en las primeras ediciones; incluso, llegó a ser el presentador principal en una edición. Luego, estuvo al frente de exitosos ciclos como Masterchef y Talento Argentino. “Hoy siento que puedo volver a la televisión y volver a divertirme”, reconoció.