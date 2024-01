La crítica de Mariano Peluffo a Santiago del Moro como conductor de Gran Hermano

Mariano Peluffo es una de las voces más autorizadas para hablar sobre esta una temporada de la casa más famosa de todas, ya que fue su líder desde el comienzo en el 2001, para luego seguir en el 2002 y2003, mientras que al regreso del reality, en el 2007, también estuvo al mando. Y este fin de semana, estuvo como invitado en el ciclo de entrevistas de Tomás Dente en Canal Net TV y habló sobre la conducción de Santiago del Moro en Gran Hermano.

En contrapartida, para Santiago del Moro es su segunda edición al mando de las galas de eliminación y debates como así también el único mediador externo con los participantes pero al parecer a Mariano Peluffo no le gusta el desempeño de su colega.

Mariano Peluffo condujo las ediciones 2001, 2002, 2003 y 2007 de GH

Durante la entrevista, el conductor de 'Qué mañana' contó que tuvo la oportunidad de charlar con Santiago Del Moro en la antesala del comienzo de esta nueva edición del Gran Hermano, y se animó a deslizarle que, con total sinceridad, con su toque personal estaba convirtiendo al programa en la arena de 'Los juegos del hambre'.

“Hoy Santi del Moro le da una cosa persona que me parece que está buenísimo. Él lo llevó para un lado… Yo se lo decía y nos reíamos: ‘Lo estás haciendo tipo Los juegos del hambre’, como una competencia. Por ahí cuando estaba yo, era más formal. Cada uno le pone su impronta, pero los programas funcionan igual”, reconoció Mariano Peluffo.

Además, señaló que GH tiene su propio formato y no le pertenece a ningún conductor en particular, más allá que cada uno le mete su sello personal y aseguró que nunca le prestó demasiada atención a los que comparan sus estilos en función de “quién rinde más”.

Con mayor ímpetu, Mariano Peluffo hizo hincapié en el respeto que tiene para con Santiago del Moro y evitó crear rispideces que no existen, por ahora: “Con esta nueva temporada de MasterChef y Gran Hermano, hubo algunas entrevistas en las que traté de no hablar adrede".

Santiago del Moro lleva su segunda conducción consecutiva de GH

Y completó: "Santi es un colega y trabajamos en la misma radio. Me parecía que sino era salir a colgarse de él. Me preguntaban ‘si no me daba cosa de que lo conduzca otro’ y la verdad que no”, expresó muy sinceramente.

Y luego cerró: “Hay laburo para todos y él lo hace fantástico. Le puso su impronta. Yo le había puesto la mía, Rial la de él, y Solita (Silveyra) la de ella. Me parece que el secreto es ese. Y si yo hago un programa y después viene otro lo hace mejor, lo hace mejor o distinto. A mí no se me juega nada ahí”.