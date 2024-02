La multifacética vida de Jimena Grandinetti: la periodista que también ama la actuación y la música

Sintió un llamado de su interior, algo que latía en sus entrañas y que finalmente escuchó para accionar en consecuencia. Jimena Grandinetti sorprendió al bajarse del noticiero matutino de El Trece, tras varios años de solidez y crecimiento en esa pantalla y en ese rol.

Claro que para la famosa los desafíos son parte de su idiosincrasia, de su más profunda personalidad. La comunicadora se destaca por una multifacética y ecléctica vida profesional, ya que conviven en su alma diversas ramas artísticas y laborales que la convierten en un ser único.

Una evidencia notoria de esa capacidad de buscar horizontes y perseguir sus deseos se produjo con aquel cambio radical que ejecutó al concluir una etapa muy prolífica en la pantalla de C5N, donde llegó a conducir su propio ciclo, para saltar a Todo Noticias y El Trece.

Jimena forma parte del elenco de Wasabi.

Sus motivaciones se entrelazan con sus anhelos, por eso jamás vaciló en tomar ese riesgo, que se fundamenta en una visión de la opinión pública. Por eso explicó, con el paso del tiempo, esa situación: “Los primeros momentos fueron duros. La cantidad de insultos que recibía en redes sociales, no te puedo explicar. La gente cree que uno lo hace porque sos de Boca o sos de River y no es así, yo no soy ni de Boca ni de River, soy Jimena Grandinetti, y punto”.

En cuanto a su postura frente a ese viraje profesional, Jimena reflexionó: “Soy una persona que trabaja y queda ahí. Lo que pasa que hay un daño muy grande que hicimos todos, porque lo hizo la sociedad, es esta famosa grieta, que dividió familias, que hace que los domingos no nos juntemos a comer la pasta y es re triste que pase en una familia”.

En la actualidad, Grandinetti se sumergió de lleno en otra de sus pasiones, la actuación. Ahora forma parte del elenco de Wasabi, una obra de teatro que dirige Diego Ramos y que se representa en la célebre Avenida Corrientes. Ese vínculo con la interpretación data desde la infancia misma de la morocha.

“Yo fui y les dije a mis papás que iba a estudiar actuación en la universidad: ‘Bueno, pero tenés que estudiar también otra carrera, solo actuación no’. Fue medio raro eso, pero hoy se los agradezco. Son carreras que no son totalmente opuestas con periodismo”, reveló Jimena.

Grandinetti y su amor por la música.

A la hora de describir ese esfuerzo por formarse en dos carreras al mismo tiempo, Grandinetti contó:” Estudié Licenciatura en Comunicación, porque me gustaba más que periodismo solo, y actuación. Las dos en paralelo, me volvía loca. Salía de mi casa a las 7:30 y volvía a las 23. En el medio de las clases hacía tiempo en la casa de una tía. Lo hice hasta que empecé a laburar en C5N”.

Jimena Grandinetti también ama la música: canta y toca la guitarra

Como si fuese poco, para graficar los múltiples talentos e inquietudes, Jimena también nada en las aguas de la música, una expresión que la atrapó desde pequeña. “A los 10 años empecé a tomar clases de canto. Me decían que no podía estudiar canto y que tenía que esperar a que se me desarrollen las cuerdas vocales. Ya a los 8 había empezado con la guitarra”, admitió.