Jimena Grandinetti contó el drama existencial que la llevó a renunciar al noticiero de El Trece

Esa decisión inesperada causó sorpresa. No se encontraba en el radar del público la baja intempestiva. Jimena Grandinetti tomó la determinación de bajarse para siempre de Arriba Argentinos, el noticiero matutino de El Trece en el que trabajaba hace varios años.

Esa renuncia provocó cierto asombro y principalmente activó el misterio, la incógnita sobre los motivos que impulsaron a la periodista a alejarse de un espacio profesional interesante, en el que se desempeñaba con solvencia y generaba un puente con el público.

Tras el transcurso de algunas semanas de su dimisión, Jimena rompió el silencio para describir con lujo de detalles los factores que pesaron en su balanza. Así, la morocha ahondó en todo lo relacionado a esta pérdida de un puesto laboral en una charla con Juan Etchegoyen.

En ese diálogo con Mitre Live, Grandinetti optó por iluminar una cuestión muy privada, que la atravesó y que influyó para bajarse del noticiero. "A mi me pegó bastante mal la pandemia, tuve situaciones feas como principios de ataques de pánico. Me empecé a sentir bastante mal más allá del covid. Se me empezaron a armar crisis existenciales. Desde la pandemia hasta hace poquito decidí tomarme un tiempo de la televisión”, confesó.

En cuanto a ese padecimiento y los pasos que ejecutó con la producción del canal, Jimena contó: “Yo tuve una charla con mi jefe y entendió muy bien lo que me estaba pasando. De hecho, quedamos en una buena relación”. Y así reveló la razón verdadera: “Yo necesitaba correrme del noticiero porque me estaba sintiendo mal con el tipo de contenido".

Evidentemente algo latía en su corazón que la empujó a evitar su lazo con la actualidad dura: "Siempre estaba en el área de noticias, que a veces es un poco fuerte. Hay que ver cómo estás vos, y a mi me pasó que dije 'yo no estoy por un tiempo para seguir en esta sintonía'”.

Jimena contó por qué se fue del noticiero.

Por eso la periodista también se refirió a su perfil distinto a la información cruda: “Mi personalidad está más ligada al entretenimiento y no tanto con las noticias. Estoy re contra agradecida a El Trece y ha sido una experiencia maravillosa, pero necesitaba tomarme un tiempo de los medios".