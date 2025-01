"Se ARRUINÓ": las sorprendentes fotos de Keila de Gran Hermano antes de sus operaciones estéticas

"Gran Hermano" se recupera tras una caída de rating, y una de las figuras que más atraen a los espectadores argentinos es Keila Sosa. La fanática de la farándula que le declaró la guerra a Santiago del Moro llamó la atención por su gran personalidad, pero en las últimas horas se viralizó en las redes sociales por un motivo ajeno al reality de Telefe.

La oriunda de Tigre nunca ocultó que se sometió a un número de operaciones estéticas antes de entrar a la casa de "Gran Hermano 2025", reconociendo en su video de presentación que se había operado los pechos pero ahora "están medio caídas". Keila también se inyectó botox y operó la nariz, y fue así como la conoció la audiencia del programa.

La foto de Keila antes de Gran Hermano que se viralizó. Fuente: X @agusxemilia

Es por eso que, cuando fotos de Keila antes de sus intervenciones estéticas surgieron en las redes sociales, el público no pudo ocultar su sorpresa. En las imágenes sacadas de su cuenta de Instagram, la hermanita que quedó al borde de la expulsión en Gran Hermano aparece con su rostro natural y mínimo maquillaje.

"Lo hermosa que estaba Keila al natural, muerte al hialurónico", escribió un usuario en Twitter (ahora X), al compartir una foto de Keila en 2018. Los posteos tempranos de su cuenta de Instagram muestran los primeros años de modelaje para la participante de "GH Argentina", antes de las operaciones que se empezó a realizar a finales del 2019.

Keila Sosa, antes de entrar a Gran Hermano. Foto: Instagram @keisosa

"Si no decías que era Keila no la reconocía", confesó un usuario. "Es como Paloma de la temporada pasada", opinó otra cuenta, recordando a la participante de la edición "Gran Hermano 2023". "Siempre se arruinan, no sé por qué se hacen eso", escribió un tercero, mientras que otro espectador se limitó a tuitar "se arruinó la jeta".

Mientras varios usuarios se pronunciaron en contra de las operaciones estéticas de Keila Sosa, otros señalaron que no fue eso lo único que produjo un cambio en la imagen de la hermanita. Variaciones en su color de pelo, peso y estilo de vestir también la alejaron de la imagen que tenía más de seis años atrás.

Keila sobrevivió la placa positiva y sigue en "Gran Hermano"

Keila Sosa casi se queda afuera de Gran Hermano. Foto: Captura Telefe

En la última gala de eliminación del año, "Gran Hermano" sometió a sus participantes a una placa positiva. Cambiando las reglas del juego, Big puso a todos los participantes en placa y dejó su destino en manos del público, quienes tuvieron que votar por los participantes que quieren seguir viendo en el programa de Telefe.

Keila Sosa fue una de las ultimas salvadas en la gala del viernes, donde Santiago del Moro anunció quiénes fueron los 10 más votados y quienes quedaban en riesgo de seguir a Jenifer de Gran Hermano y ser eliminados. A pesar de quedar entre los últimos 10, Keila sobrevivió la placa y despidió a Micaela y Ezequiel, los nuevos eliminados de GH.