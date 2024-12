La producción de Gran Hermano dejó a una participante al borde la EXPULSIÓN

La casa de "Gran Hermano" vivió una nueva polémica en la gala de este domingo, antes de la eliminación de Jenifer. Después del escándalo por la celiaquía de Santiago, el reality de Telefe tuvo que intimar a una de sus jugadoras después de recibir fuertes acusaciones sobre la transparencia de su sistema de votación.

En una nueva noche con bajo rating para "Gran Hermano 2025", Keila fue confrontada por el dueño de la casa y Santiago del Moro, conductor del programa, sobre sus dichos contra la producción de Telefe. La llamada de atención también llegó con una peligrosa oferta que dejó a la hermanita al borde de la expulsión.

Keila recibió una dura advertencia en Gran Hermano Argentina

Santiago del Moro detuvo la gala de eliminación para hablar de Keila Sosa, una de las participantes más polémicas de la temporada. A través de un clip, el conductor mostró varias ocasiones en las que Keila acusó a la producción de "Gran Hermano" de "meter mano" en los resultados de las votaciones telefónicas.

"Esto es la gente pero también es un poquito lo que la producción quiere dejar. O sea, si hay una diferencia muy grande, es la gente, pero si hay una chiquitita es la produ. Para mí lo hace", aseguró Keila en una ocasión. Hablando de la posible eliminación de Sandra, la influencer también opinó que solo podría quedarse "si "mete mano la producción" para continuar su pelea con Petrona.

"Por la única razón que siento que no se iría es porque garpa mucho lo de Petrona y ella, y la van a querer más adelante... como Alfa que se tendría que haber ido hace un montón por los comentarios que tenía y lo quisieron en versus con Romi", agregó, extendiendo sus dudas a la edición que ganó Marcos Ginocchio.

Keila de Gran Hermano, en problemas con la producción. Foto: Captura Telefe

En respuesta a las graves acusaciones de la hermanita, la voz de Gran Hermano se pronunció: "No voy a tolerar esos comentarios. Me dirijo en particular a Keila, que en más de una oportunidad formuló conjeturas sobre que de este lado se acciona de forma desleal o fraudulenta".

"Reitero: todo aquel que sospeche sobre la honestidad del juego tiene la libertad absoluta para retirarse cuando lo desee. Espero que todos, y en especia Keila, reflexionen sobre estas cuestiones", agregó el "Big". Tras el mensaje del dueño de la casa, el conductor volvió a ingresar y le ofreció a Keila retirarse del juego por la puerta giratoria si no estaba conforme con las reglas.

La participante, quien también criticó a Santiago del Moro, se retractó. "Pido disculpas a todos, no me quiero ir. Estoy muy agradecida con todos por eso muchas veces le mando saludos a los productores, la verdad es que lo queremos. Ayer me pintó el bajón y tuve dichos erróneos, pero ni loca pongo a ellas como algo malo", afirmó.