Una de las participantes de Gran Hermano le declaró la guerra a Santiago del Moro

"Gran Hermano 2025" no está corto de peleas: entre el cruce de Chiara y Jenifer por Giuliano y la guerra de Sandra y Petrona por control de la cocina, la casa del reality de Telefe está que arde. En medio del caos, una de las nuevas participantes decidió agarrárselas con el enemigo menos esperado: el conductor del programa, Santiago del Moro.

El presentador de Telefe, que recientemente desmintió la celiaquía de Tato, es el único contacto con el afuera que mantienen los jugadores de "GH". Del Moro suele charlar con los participantes en las noches de gala, y llegó a establecer un vínculo de amistad con varios hermanitos en las temporadas pasadas. Este no parece ser el caso de esta edición.

Después de la gala de eliminación de Renato, algunos de los competidores se reunieron en el living de la casa y ventilaron sus sentimientos hacia el conductor del ciclo. "Yo lo estoy notando como menos hablador con la casa", señaló Andrea, y cuando uno de sus compañeros planteó que tal vez no tiene tanto tiempo, agregó: "Yo siento que está enojado, te juro".

Los sentimientos de la fisicoculturista fueron respaldados por algunos de sus compañeros, pero ninguno pareció tomárselo a pecho. Esto cambió después de la gala de este lunes por la noche, cuando el conductor le cortó el rostro a una de las jugadoras y ésta se descargó contra él en la casa de "Gran Hermano".

Keila de Gran Hermano, furiosa con el conductor Santiago del Moro

Fue antes de que los jugadores usaran el kiosco que Keila pidió la palabra en plena gala de "Gran Hermano": "Le quiero mandar un beso a mi mamá que es el cumpleaños, por favor". El pedido terminó rebalsando a Santiago del Moro, quien volvió a explicarles a los jugadores que no era el momento para "avisos parroquiales".

"Pero chicos, pará, hagamos una cosa. Este momento de las galas es muy importante para todo lo que tenga que ver con el juego. Todos los saluditos y todo tienen las 24 horas, sus familias los ven las 24 horas. Aprovechen su tiempo para el juego", les recomendó el conductor.

Keila de Gran Hermano, enojada con Santiago del Moro. Foto: Captura Telefe

El reto no le sentó bien a Keila, quien por la noche confesó a sus compañeros lo mucho que le había molestado las palabras de Del Moro. Acostados en una de las habitaciones, Ulises le recomendó a Keila que pida ropa interior a su "amigo Santi del Moro", ironizando sobre la mala relación de la hermanita con el presentador.

"¿Qué le va a pedir si la sacó del ort... cuando quiso saludar a la mamá?", señaló Sandra. Keila agregó que estuvo insultando al conductor de Telefe después de la gala, y quedó con miedo de ser sancionada. "Ey, vine acá encima y no sé si mañana no me cancela Santi del Moro. Porque dije un montón de cosas en la pieza, porque estaba enojada", reveló.