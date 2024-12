Gran Hermano: los jugadores más recordados de todas las ediciones por su carácter y estrategia

Gran Hermano llegó a la Argentina en marzo del 2001, cuando Telefe puso al aire una adaptación del formato neerlandés Big Brother. Desde entonces, el reality que reúne a participantes que tienen que convivir en una casa e ir eliminándose unos a otros es un clásico de la TV argentina. El 11 de diciembre del 2024, el canal de las pelotas estrenó una nueva edición conducida por Santiago del Moro.



A lo largo de las ediciones, distintos participantes de Gran Hermano se volvieron célebres. La estrategia que tuvieron dentro de la casa marcó su relación con la audiencia. Muchos de ellos se volvieron famosos e iniciaron una carrera en los medios una vez finalizada su participación en el reality. Otros, en cambio, desaparecieron de la televisión y solo son recordados cada vez que inicia un nuevo ciclo de GH.



Marcelo Corazza fue el primer ganador del reality, en 2001. Con su perfil bajo y astucia, se destacó por generar conflictos sin ser demasiado confrontativo. En esa misma edición, otros participantes como Tamara Paganini y Gastón Trezeguet también fueron claves en el desarrollo del juego.

De las primeras ediciones también se los recuerda a Gustavo Conti, Ximena Capristo y Silvina Luna, quienes supieron construir una carrera después de ser participantes de Gran Hermano.

Gastón Trezeguet participó del primer Gran Hermano que se hizo en Argentina. Fuente: Instagram @gastontrezeguet.

Otro de los grandes personajes femeninos de GH argentina es, sin dudas, Marianela Mirra. La campeona de la edición 2007 atravesó su estadía en la casa hermanada con Diego Leonardi, otra de las figuras destacadas de aquella edición. Mirra participó de una edición que dejó algunos de los mejores momentos de la historia de Gran Hermano.

Marianela Mirra ganó Gran Hermano 2007. Fuente: Instagram @malemirra.

Sobre el final del ciclo, Marianela se sacó de encima a su socio a través de una nominación espontánea brillantemente aplicada. Ese movimiento definió su victoria, generó una división de opiniones entre los espectadores y erigió a la cordobesa como una de las participantes de culto de la historia de GH.



Esteban Bam-Bam Morais fue el ganador de la segunda edición de Gran Hermano 2007. El santafesino se quedó con el premio mayor de 150 mil pesos y un auto cero kilómetro gracias a su carisma y su capacidad para tejer alianzas. Después del reality incursionó en el mundo del espectáculo tanto en Argentina como en Chile.

Esteban Morais, mejor conocido como Bam-Bam, se impuso en la segunda edición de GH 2007. Fuente: Instagram @bammorais.

Cristian Urrizaga, mejor conocido como Cristian U, no solo ganó la edición 2011 de Gran Hermano, sino que por su manera de jugar quedó para siempre como el modelo de participante estratégico y calculador. Tanto cautivó sus modos que al día de hoy sigue siendo una voz autorizada en cada debate sobre GH, dando su punto de vista acerca de las estrategias y los modos de los nuevos participantes. Recientemente, el nombre de este mítico personaje de GH envuelto en una grave denuncia cuando Cristian U fue acusado por violencia de género por parte de su ex.

Luifa Galesio, el futbolista cordobés que ganó Gran Hermano 2016. Fuente: captura América.

Luis Luifa Galesio fue el mejor de la edición 2016. El futbolista cordobés fue eliminado de la casa de Gran Hermano a la mitad del programa. El voto de la gente le permitió volver a ingresar en una especie de repechaje organizado por la producción. Galesio explicó que se tomó el reality como si fuera un partido de fútbol. "A mí no me regalaron nada. Yo tomé Gran Hermano como un partido de fútbol. En la vida tengo hambre, ganas de progresar siempre. Me reinvento siempre cuando algo no va. La oportunidad de entrar lo tomé como una final del mundo, no quería reprocharme nada si no salía esta chance", explicó en una reciente entrevista con La Nación.



En 2022, Marcos Ginocchio se consagró campeón en una temporada que destacó por el protagonismo de las redes sociales y su fandom. Desde su ingreso a la casa de Gran Hermano, Marcos se mostró como un jugador calmado, fiel y honesto. Eso fue suficiente para meterse en el corazón de la gente, que cada vez que fue a placa lo salvó. El salteño jamás corrió riesgo de irse. De su edición, se recuerda a Coty Romero y Julieta Poggio, quienes tenían un juego muy marcado y debido a ello ganaron muchos enemigos.

La última edición tuvo como protagonista a Furia Scaglione, que fue muy amada y odiada por su forma de jugar. Sin dudas, quedará marcada a fuego en la historia de Gran Hermano Argentina.