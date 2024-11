La exnovia de Cristian U reveló que existió violencia de género y lo complicó: "No quise contarlo"

La polémica denuncia contra Cristian U, surgió días atrás luego de que Tatiana Luna (influencer) expresara a través de sus redes sociales que tenía pruebas y que el ex "hermanito" tenía amenazada a Dahiana de Los Santos con videos que fueron filmados en su intimidad. En medio de todo esto, la exnovia contó toda la verdad.

"Me llega de primera mano, de alguien muy cercano a ambos, que Cristian U la tiene amenazada con videos para que no cuente la violencia que sufrió. Aparentemente estamos hablando de violencia de género. Esto no es un chisme más, es algo serio", explicó Luna.

Luego de esto, se filtró el video de Cristian insultando fuertemente a Dahiana: "¿Te he levantado la mano? Si, hija de p... Lo hice por las veces que vos me has levantado la mano a mí. Sabés que hay gente de testigo. Le has pegado a tus amigas, sos una violenta de mier...", se lo escuchó decir.

¿Yo lo soy (violento)? Sí, lo soy. Lo soy por el ambiente de mierda con el que me crié, pero vos sos un perversa hija de p... que le pegás a los tipos y no te bancás el vuelto. ¿Vos quién carajo sos para pegarle a un tipo? Basura, basura, mier...", finalizaba el fuerte audio.

Dahiana de Los Santos expareja de Cristian U. Foto Instagram/@ dahi.delossantos



Lo cierto es que Dahiana rompió el silencio y contó que existió violencia: "Esto si sucedió, fue en el ámbito privado y yo nunca hice una denuncia. Nunca quise contarlo, no es de mi interés estar en los medios y afecta a mi familia y a mi hijo que es adolescente", confesó.

Mirá el video

Además subrayó que "yo no lo conté en su momento y tampoco voy a contar nada ahora, no voy a salir a mostrar nada. Me están pidiendo de varios programas que muestre pruebas, eso queda entre él (Cristian) y yo", comentó Dahiana respecto a las razones de porque no habló antes.