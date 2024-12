Escandalosa pelea en Gran Hermano entre Petrona y Sandra: gritos por una polenta

Crecen las tensiones en la casa de "Gran Hermano 2025". Mientras se forman las primeras alianzas y asoman los primeros romances, como el de Jenifer y Giuliano, el reality de Telefe también vive su primera enemistad. Sandra y Petrona están en guerra por control de la comida, y en las últimas horas tuvieron una gran pelea que movió a toda la casa.

La tensión entre las dos mujeres está presente desde la primera semana de competencia, cuando Sandra se enojó con Petrona por una imitación humorística que hizo la tucumana. El desacuerdo, sumado a los polémicos comentarios de Petrona, hicieron que la fanática de la pesca le pida distancia dentro de la casa.

Pero la rubia no escuchó sus advertencias: este lunes, tras la eliminación con récord absoluto en Gran Hermano de Renato, Petrona intentó tomar control de la cocina con ayuda de sus aliados y provocó una fuerte pelea en "Gran Hermano Argentina". Todo comenzó cuando Sopa intentó ayudar a la tucumana a manifestar su deseo de cocinar para los participantes.

Sandra y Petrona se sacaron chispas en Gran Hermano. Foto: Captura DGO

"Este es tu momento", le dijo su aliada, y Petrona se subió a una silla para hacer su anuncio: "Esta noche no se come pollo, voy a hacer pastel de polenta y a pelarse". Como era de esperarse, Sandra no estuvo de acuerdo: "No, no vamos a usar polenta porque eso es para usar cuando no tenemos comida. Nos falta lugar en la heladera y la polenta, como el arroz, te ayuda a zafar de último momento".

Frustrada, Sopa explicó que Petrona solo quiere cocinar "algún día de la semana" para los participantes de "Gran Hermano". "Ella cree que se tiene que hacer lo que yo digo y no. Esto de imponer que se hace polenta no lo entiendo. Me parece que lo de Patrona es otro problema que ella tiene. Lo que comunicó fue 'yo voy a hacer polenta porque yo quiero'", explicó Sandra.

Volviendo a la idea del voto, la tucumana le preguntó a los jugadores: "¿Están de acuerdo que cocine un día Sandra, un día yo?". El intento de democracia molestó todavía más a la fanática de la pesa, quien se puso al hombro la organización de la cocina: "¿Pero por qué se tendrían que poner de acuerdo los chicos para que nosotros cocinemos? En todo caso nos ponemos de acuerdo nosotras, ellos solo tienen que comer".

Cuando Juan Pablo se metió en la pelea y opinó que la rubia debería poder cocinar, Sandra disparó contra Petrona y defendió su dictadura alimenticia: "Yo no le tengo que dar permiso para que ella cocine", aseguró, y agregó: "Pero, si ella se queda callada y se poner a hablar pelo... y en la cocina no está...".

"Yo no hablo pelotu...", saltó Petrona, y Sandra no dudó en responderle: "Es una forma de decir Petrona, no lo tomes personal. Si te ponés a hacer otras cosas, yo estoy continuamente pendiente. Estoy terminando el almuerzo y preparando para la noche. Es por una cuestión de tiempo, de practicidad, nada más. No es para ver quién la tiene más larga".

El cruce terminó con la intervención de Giuliano, quien señaló que era necesario cocinar el pollo lo más pronto posible ya que no había lugar para la carne en el refrigerador. La pelea entre las dos cocineras fue puesta en pausa, pero logró llamar la atención de "Gran Hermano" y motivó el primer desafío de convivencia de la temporada.

El desafío de amistad para Sandra y Petrona tras su pelea en "Gran Hermano 2025"

Sandra y Petrona deberán estar atadas por 24 horas en Gran Hermano. Foto: Captura Telefe

Después de ver la pelea en "Gran Hermano" entre Sandra y Petrona, el Big decidió ofrecerles un desafío para acercarlas: a cambio de dos atados de cigarrillos y algunos alfajores para la casa, las dos cocineras deberán permanecer atadas con una cuerda roja por 24 horas sin interrupción.

Según explicó Santiago del Moro, el desafío se terminará en la gala de este miércoles o cuando las dos se separen. Las hermanitas hasta deberán entrar juntas a votar en la gala de nominación, escribiendo sus votos en papel. Sandra aceptó el desafío sin dudarlo, aunque Petrona tuvo sus dudas: "Más vale que no me pelees", bromeó la rubia.