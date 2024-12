Preocupación en Telefe por los números de Gran Hermano

En Telefe hay preocupación por los números de Gran Hermano. El reality conducido por Santiago del Moro aún no logra alcanzar las cifras de rating esperadas por los directivos del canal de las pelotas. El programa estelar de las noches de la señal ni siquiera tuvo un desempeño extraordinario en la última gala de nominación.



La nueva edición de Gran Hermano por ahora no cumple con las expectativas de Telefe. Prueba de ello son los números registrados en la última gala de nominación, el pasado miércoles 18 de diciembre. Las galas son los momentos de mayor tensión del ciclo, instancias definitorias del juego.

Gran Hermano no está teniendo el rating que Telefe esperaba. Fuente: captura Telefe.

La última gala de nominación de Gran Hermano inició con un rating de 8 puntos. A medida que el programa fue transcurriendo, el público se fue sumando. Al momento de la votación el rating tocó los 11 puntos. Minutos después, cerca de las 23, llegaría a su pico: 12.6.



A pesar de este repunte, una tendencia que suele repetirse en cada una de las emisiones de GH, los números generales siguen lejos del éxito rotundo de ediciones anteriores. Durante el primer semestre del 2024, la edición de Gran Hermano que había iniciado en diciembre del 2023 fue un boom televisivo gracias a personajes como Furia, Cata y Martín Ku, entre otros.



En contraste con la versión anterior de GH, la actual temporada enfrenta una situación complicada: con 22 de los 24 participantes originales aún en carrera, las tensiones dentro de la casa entre dos grandes grupos, uno encabezado por el uruguayo Santiago y otro por el cordobés Ulises, no han sido suficientes para generar un aumento significativo en la audiencia.

Los números de Gran Hermano no están a la altura de lo esperado en Telefe (Prensa Telefe)



Telefe apostaría por otros dos realities con Wanda Nara en la conducción

Telefe estaría preparando una gran sorpresa para su programación de 2025. El canal de las pelotas apostaría por un reality al que le fue muy bien durante este año. Se trata, ni más ni menos, que Bake Off Famosos con la conducción de Wanda Nara.



Según reveló Ángel de Brito en LAM, Wanda Nara dirá presente en la pantalla de Telefe el próximo año con una nueva edición de Bake Off Famosos. “El año que viene va a hacer Bake Off, una nueva temporada con famosos, que terminó esta semana y le fue muy bien”, adelantó de Brito.



Pero eso no es todo, los periodistas de LAM fueron más allá y aseveraron que Wanda también tiene planes con Telefe para el 2026. De acuerdo a información del panelista Fefe Bongiorno, la modelo y empresaria conducirá un reality llamado El Traidor, un ciclo originario de Estados Unidos con el que Paramount aspira a innovar en la televisión argentina. "Es el mejor reality que debutó en esta década por afano. ¿Viste el Among Us, el videojuego?", expresó Fefe, haciendo alusión a la mecánica de este popular videojuego que inspira la dinámica de El Traidor.

Telefe volvería a apostar por Wanda Nara en 2025. Fuente: captura Telefe.

El programa El Traidor se desarrolla en un castillo donde un grupo de famosos estará encerrado. Tres de ellos son traidores y deberán "matar" al resto de los participantes sin ser descubiertos. Según Fefe, la dinámica del show se asemeja a la popular mecánica de Among Us.



Además, Ángel de Brito detalló que Wanda Nara no será la única conductora del programa. Al igual que ocurrió en Love is Blind, la conducción de El Traidor será compartida con un varón, lo que le dará al show una dinámica diferente y atractiva para el público.