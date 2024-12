La BUENA NOTICIA de Telefe sobre Gran Hermano

Los últimos días de cada año por lo general implican algunos cambios, tanto en las programaciones de canales de televisión y radios como en los números de audiencia de cada ciclo. Sin embargo, recientemente se conoció una buena noticia de Telefe sobre Gran Hermano, la gran apuesta para el final de este 2024 y principios de 2025.

Los números del rating de la televisión que se conocieron en los últimos días marcan una clara tendencia en favor del canal de las tres pelotas, doblando con comodidad a su principal competidor, El Trece. Es verdad que los márgenes se achican los sábados y domingos, pero en el resto de los días se nota una diferencia abismal entre uno y otro.

Los últimos datos de audiencia revelan una fuerte preferencia por la señal de Telefe. Foto: captura de pantalla Telefe.

Pero nada de esto sería posible sin el arrastre de Gran Hermano, el programa más visto de Telefe. Siguiendo esta línea, desde La Pavada de Diario Crónica informaron que hay conformidad entre las autoridades del canal por el rendimiento de la competencia, y que por esa razón la audiencia podría seguir en alza durante el mes de enero.

A pesar de estas especulaciones también hubo cierta preocupación por la comparativa entre esta edición del reality show y la anterior, ya que los números de la temporada que culminó en julio de este año fueron muy superiores.

El desplante de un campeón de Gran Hermano a la producción de Telefé

Hubo muchos cambios en las últimas ediciones, entre ellos la aparición del segmento La noche de los ex, que como su nombre lo indica reúne a antiguos participantes de Gran Hermano para que aporten su experiencia y, porqué no, algún momento de tensión que atraiga a más televidentes. Aunque ya se vieron a varios de los concursantes más queridos, hubo uno que protagonizó un desplante contra la producción de Telefe.

Se trata de Cristian U, el campeón de la edición 2011 que decidió no estar en el mencionado segmento. Lo dijo él mismo en una entrevista para Mitre Live, donde se expresó en duros términos contra quienes se comunicaron con él, pero sin nombrar a nadie. "A mi si me llamaron, pero querían que yo haga la parte de panel rotativa", explicó en diálogo con Juan Etchegoyen.

Cristian U dialogando con Juan Etchegoyen acerca de su drástica decisión de no participar en La noche de los ex. Foto: captura de pantalla Mitre Live.

Además de no estar conforme con la propuesta, Cristian U manifestó su enojo por la poca plata que le querían pagar por esa participación. "Fui algo importante en Gran Hermano, hice las cosas bien. Hace 14 años que estoy en vigencia, algo bien hice. Yo tengo que hacer valer eso y no puedo ponerme en un reemplazo con un pibe nuevo. Y encima no cuidando nuestro laburo, porque nos ofrecieron 2 mangos", sentenció.