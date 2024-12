El filoso comentario contra Mirtha Legrand de un súper famoso argentino, tras la pelea con Roberto García Moritán: "Innecesario ser...."

La fuerte discusión que Mirtha Legrand mantuvo con Roberto García Moritán dividió aguas. Los dichos de la histórica conductora de los almuerzos de El Trece hacia el exl de Pampita fueron celebrados y al mismo tiempo cuestionados en las redes sociales. Hay quienes acusaron a Mirtha de haberle faltado el respeto de manera innecesaria al exministro porteño.



El sábado por la noche, durante la emisión de su programa, Mirtha Legrand mantuvo una fuerte discusión con Roberto García Moritán. Las tensiones surgieron cuando Legrand le hizo una serie de preguntas incómodas a Moritán sobre su divorcio con Pampita y este trató de llevar la conversación hacia la política. La escena desató una controversia que siguió más allá de la acalorada discusión de la diva y el exesposo de la modelo.



Uno de los que reaccionó en contra de Mirtha Legrand fue el reconocido dibujante Nik. A través de su cuenta de X, el creador de Gaturro cuestionó con dureza a la conductora de El Trece por su actitud hostil hacia García Moritán. En su comentario, que fue respaldado por la periodista Yanina Latorre a través de un retuit, Nik expresó su desacuerdo con el comportamiento de Mirtha.

Nik cuestionó a Mirtha Legrand tras la pelea de la diva con Roberto García Moritán. Fuente: X @Nikgaturro.

Aunque en cada uno de sus tuits mostró respeto por la trayectoria de la conductora, Nik no dudó en calificar su actitud como agresiva. “Aborrezco la infidelidad, detesto la traición, respeto a la señora Mirtha Legrand de Tinayre y no soy fan del exmarido de Pampita, pero me pareció completamente agresivo el tono de la señora hacia Roberto García Moritán. ¿Desde qué lugar pontificaba?”, fue parte de su mensaje.

"Se puede ser un maleducado o maleducada a cualquier edad. Innecesario ser tan cruel. Y opinar desde esa ALTURA MORAL… en fin. Alguien le va a tener que avisar", la siguió Nik a través de X. Para el famoso dibujante argentino, García Moritán salió mejor parado que Mirtha de la discusión que mantuvieron en vivo.



"Terminó ganando Roberto García Moritán. Cuando se apedrea tanto a una persona, y de manera tan cruel, la gente termina empatizando con el más débil", agregó. Comentarios y opiniones al margen, la discusión con el exmarido de Pampita pasará a la historia como uno de los momentos más incómodos del programa de Mirtha Legrand.



Mirtha Legrand recibió el apoyo de un famoso periodista tras su pelea con Roberto García Moritán

Como ya se dijo, el acalorado debate entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán generó posturas variadas. Así como la diva de los almuerzos fue cuestionada, también recibió el apoyo. No solo de sus fans, reconocidos personajes del medio se posicionaron del lado de la conductora.



El reconocido periodista político Edgardo Alfano, conductor de A Dos Voces (TN), analizó el incidente y opinó que García Moritán subestimó a la diva: "Si algo no podés hacer es subestimar a Mirtha". Alfano cuestionó al ex de Pampita por haber creído que Mirtha lo había invitado a su mesa para conversar sobre política, tal como era la intención del ex legislador ante la insistencia de Legrand de llevar la conversación hacia su escandalosa ruptura con Carolina Ardohain.



Alfano concluyó que, entre tanta polémica, aún no está debidamente aclarado cómo fue la separación de García Moritán y Pampita. El periodista de TN recordó la entrevista que Susana Giménez le hizo a la modelo semanas atrás. En esa charla, Pampita tampoco aportó detalles valiosos sobre el final de su matrimonio con Moritán. "Ni él con Mirtha, ni Pampita con Susana, cubrieron las expectativas", expresó Alfano.