"¿Por qué mataste a tus padres?": 5 momentos de la mesa de Mirtha Legrand que todos los argentinos recuerdan

Una de las mesas más recordadas de todos los tiempos en la televisión argentina es la de Almorzando con Mirtha Legrand, un programa que duró más de 40 años en la pantalla, dejando episodios memorables de alta tensión entre la conductora y sus invitados.

Cada año, Mirtha Legrand hacía participar de sus almuerzos a distintas personalidades destacadas en áreas como la política, el entretenimiento, el deporte y la cultura para conversar y lograr entrevistas interesantes.

Además de su habilidad para preguntar, su fuerte carácter, su impresionante memoria y carisma, la razón principal por la cual, la actriz y presentadora de televisión siempre estuvo al mando de este ciclo, fue por su capacidad para generar incomodidad en quienes se sentaban a dialogar con ella.

Mirtha Legrand hizo preguntas al hueso durante toda su carrera televisiva (@mirthalegrand)

Los 5 momentos de la mesa de Mirtha Legrand que todos los argentinos recuerdan

Entre las emisiones más exitosas de Mirtha Legrand no solo se encuentran momentos agradables con los comensales, sino también escenarios llenos de dramatismo, nerviosismo e inquietud, tal como sucedió aquel día en el que la diva de los almuerzos, le hizo una terrible pregunta a uno de sus invitados.

¿Por qué mataste a tus padres?

El día que Mirtha recibió a Sergio Schoklender, conocido por haber asesinado a sus padres el 30 de mayo de 1981, arrancó con una breve introducción donde aclaró que no tenía intenciones de hacerlo sentir incómodo o resultar incisiva al indagar. Sin embargo, rápidamente fue al grano al preguntar: "¿Por qué mataste a tus padres?".

El cruce con Cecilia Rossetto

El encuentro entre Mirtha Legrand y Cecilia Rossetto en el 2000 quedó en la historia por lo tenso de la conversación. Mirtha le dijo: "Estás muy politizada, muy de izquierda, demasiado". Años después, la conductora seguía disculpándose por ese desagradable momento.

Mirtha Legrand protagonizó un fuerte cruce con Cecilia Rossetto en el 200 (Captura de tevé)

El día que casi se incendia el canal por una torta para Narciso Ibáñez Menta

En 1992, La Chiqui celebró el cumpleaños de Narciso Ibáñez Menta con una torta sorpresa. Sin embargo, este se prendió fuego y, tras unos minutos de incertidumbre, Mirtha apagó las llamas con un vaso de agua. "Casi me quedo sin aire", bromeó el actor.

El momento en que Silvana Suárez decidió retirarse del estudio

En 1999, Silvana Suárez, recién separada de Julio Ramos, fue invitada al programa, y al negarse a hablar sobre su ruptura, decidió irse del ciclo. Al regresar de la tanda, la presentadora le reprochó su actitud y Silvana no lo soportó. Silvana Suárez se levantó de la mesa de Mirtha Legrand (Captura de tevé)

El enojo de la diva de los almuerzos

Durante la grabación de un programa especial, Legrand notó que una cámara la filmaba desde un ángulo poco favorecedor. Enseguida pidió a la producción que parara y expresó molesta: "No me gusta que me filmen así. Soy una mujer grande y no me gusta que me hagan esas cosas".

¿A quiénes recibirá Mirtha en su próximo programa?

Aunque ahora su ciclo se llama La noche de Mirtha, su clásica "mesaza" sigue vigente, y este sábado 7 de diciembre contará con la presencia de varias figuras reconocidas que se detallan a continuación:

* Marcelo Polino

* Georgina Barbarossa

* Roberto Debbag

* Fátima Florez

* Donato De Santis.