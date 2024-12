Mirtha Legrand épica: votá la frase más punzante con la que revolcó a Roberto García Moritán

El programa de Mirtha Legrand pasó una noche verdadermanete polémica luego de los ataques y discusiones con Roberto García Moritán. La diva de El Trece comenzó el programa yendo al hueso contra el exmarido de Carolina Pampita Ardohain y se hizo viral en todos lados y tendencia en redes.

En una de las primeras intervenciones, La Chiqui subrayó que "A nadie le importaba que seas funcionario público. Me importabas más como marido de Pampita". Pero todo esto no terminó allí y Roberto García Moritán le hizo un contundente reclamo: "Creo que estás siendo muy injusta Mirtha...".

Además agregó: "Incluso te voy a decir una cosa, creo que me estás tratando mal porque yo vine muy generosamente. Hay un tono y una búsqueda que no me agrada, no me identifica". En las redes sociales el tenso cruce entre la conductora y Moritán se hizo viral en segundos.

También Mirtha subrayó que "la buenita no me voy a hacer con vos, yo te voy a preguntar todo lo que quiero preguntar". Inmediatamente Moritán confesó: "Hay un tono muy hostil y te voy a pedir por favor que lo bajemos un poco", subrayó el exfuncionario.

En medio de las discusiones, Sofi Martínez le preguntó sobre qué pensaba de la infidelidad y en medio de su comentario le volvió a tirar un palito a Roberto: "La infidelidad es muy dolorosa, ya sea del hombre o de la mujer... Él oculta, él oculta", expresó la conductora respecto a su invitado.