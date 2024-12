El alucinante vestidor de la exnovia de L-Gante, Tamara Báez: muchas zapatillas, camperas y más

Tamara Báez saltó a la fama a partir de su relación y subsecuente pelea con L-Gante, amasando una gran cantidad de seguidores en las redes sociales. La influencer no tardó en construir una imagen con sus publicaciones en Instagram, luciendo su estilo particular a través de su vestimenta y varios accesorios.

Al igual que Elián Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, Báez posee una amplia variedad de vestimenta de estilo urbano y deportivo que luce en sus redes sociales. Desde zapatillas hasta camperas y vasos térmicos, los brillos y el color rosa destacan a la mediática en cualquier foto.

Esta costumbre le trajo a Tamara Báez un inesperado problema. Así lo mostró en una historia publicada desde su cuenta de Instagram, donde también compartió un fuerte descargo contra L-Gante: en la imagen, se puede ver el amplio vestidor de la mamá de Jamaica, decorado con muebles de madera sobre paredes blancas y rebalsando de ropa.

El rebalsado vestidor de Tamara Báez. Foto: Instagram @tamarabaez777

"Odio no encontrar la ropa que me quiero poner, entonces termino usando siempre lo mismo. Odio tener que ordenar todos los días la ropa porque si no es un desastre. Ya no sé dónde más meter ropa y zapatillas", confesó a sus más de 500 mil seguidores, agregando que tiene el mismo problema con la ropa de su hija.

La nueva casa de Tamara Báez, lejos de L-Gante y Wanda Nara

Parece que el problema del vestidor de Tamara Báez encontró solución: en una reciente historia de Instagram, la ex de L-Gante anunció que logró cumplir una de sus metas y se compró una casa. La mediática mostró el frente de la propiedad, una casa de dos pisos con patio frontal para colocar su auto, y las llaves con llavero rosado de corazón.

La nueva casa de Tamara Báez. Foto: Instagram @tamarabaez222

"Ya tenemos nuestro propio hogar. Feliz de lograr todo lo que me propuse este año. Terminarlo así es todo lo que soñaba", escribió emocionada. La vivienda será la nueva residencia de Jamaica, la hija de tres años que comparte con L-Gante, y sin dudas contará con la presencia del nuevo novio de Báez, Thiago Martínez.

La influencer también reveló que pudo celebrar la compra con su familia, en un festejo íntimo del que se ausentó L-Gante debido a su viaje con Wanda Nara a París. "Anoche le conté a toda mi familia. Fuimos directo a ver la casa, brindamos y me lloré todo", confesó Tamara Báez.