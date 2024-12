Tamara Báez, la ex de L-Gante, prendió el ventilador contra el cantante: "Me amenazaba con que se iba a matar"

Las fuertes declaraciones de Tamara Báez contra L-Gante, su expareja, no paran de generar repercusiones. Ocurre que la joven escribió en sus redes sociales un extenso texto contra el cantante, donde hizo referencia al conflictivo vínculo con él. Pero uno de los puntos que más revuelo causó fue cuando deslizó que el padre de su hija amenazó con quitarse la vida.

Como anticipo de esto, Báez confesó que la relación que mantenía con L-Gante fue tóxica desde un principio, pero que su anhelo máximo era formar una familia con él. Además, reveló que una de las etapas más difíciles fue cuando su hija tenía solo unos meses de vida: "Él empezó a ir a bailar, a disfrutar de su fama, y al otro día peleábamos porque volvía a cualquier hora".

Tamara Báez contó que L-Gante amenazó con matarse

Más allá del pase de factura que hizo en relación con la cuota alimentaria de Jamaica, la niña que tuvo con el cantante de cumbia 420, Tamara no perdió la oportunidad de contar sobre esta particular e incómoda situación: "Cuando me enteraba de que estaba con otras mujeres, siempre quería separarme, pero él me amenazaba con que se iba a matar", dijo en una de las historias que subió a Instagram.

El fuerte descargo de la exnovia de L-Gante. Fuente: capturas historias de Instagram @tamibaez222.

Fue a partir de ese entonces que la joven comenzó a sospechar de que su entonces novio había comenzado una historia de amor con Wanda Nara, y que de hecho fue él mismo quien blanqueó la situación, aunque negando rotundamente que hubiera algo más que una amistad. Al respecto dijo: "Me contó que se habían conocido en el evento de Yao y que la había reaccionado a una historia. También me dijo 'cómo le voy a dar bola si es una señora' y algunas cositas más".

Sin embargo, y pese a los intentos de L-Gante por desligarse de la expareja de Mauro Icardi, la mamá de Jamaica se enteraba de los encuentros cada vez más frecuentes entre ellos, pero que el artista volvía y quería estar con ella. "Teníamos peleas horribles. Me cansé de estar esperándolo por una familia y de que me humillara".

La influencer aprovechó la oportunidad para contar su verdad. Fuente: capturas historias de Instagram @tamibaez222.

Finalmente, Tamara Báez tomó la decisión de guardar las pertenencias del padre de su hija en unas bolsas y separarse, lo que desembocó en una profunda crisis emocional. "La depresión ya venía desde antes, bajé mucho de peso, no le veía sentido a nada. Lloraba todas las noches. Tenía miedo en la casa tan grande que habíamos alquilado".

Tamara también contó cómo vivió todo el proceso hasta que decidió separarse de L-Gante. Fuente: capturas historias de Instagram @tamibaez222.

L-Gante y Wanda Nara de festejo en plena tormenta

Mientras las críticas a L-Gante siguen lloviendo en las redes, el cantante y Wanda Nara celebraron el triunfo de La Natividad en la final del 131° Abierto de Polo. El equipo, que cuenta con Facundo Pieres, el novio de Zaira Nara, se coronó campeón. Pampita Ardohain y Martín Pepa también estuvieron presentes en el evento, acompañando a los protagonistas.

La expareja de Mauro Icardi, tras la victoria, compartió en sus historias de Instagram videos donde se la ve disfrutando de la fiesta junto a Elián, su hermana y su cuñado. El evento, que reunió a polistas y famosos, se celebró en un reconocido boliche de la Costanera.