El doloroso mensaje que publicó la exnovia de L-Gante, en medio del escándalo de infidelidad con Wanda Nara

Los escándalos en torno al triángulo amoroso entre Wanda Nara, L-Gante y su exnovia Tamara Báez parecen no tener fin. En un contexto en el que la ex de Mauro Icardi oficializó que tuvo algo el cantante de cumbia 420, Tamara decidió no quedarse callada y lanzó fuertes declaraciones acerca de cuando comenzó todo.

Según la madre de Jamaica, la hija que tiene con L-Gante, el vínculo entre el cantante y la modelo empezó cuando ellos todavía eran pareja y apostaban a su familia. La joven decidió intervenir en un vivo en Instagram de Yanina Latorre para validar lo que se estaba discutiendo acerca de Nara y su ex.

“Yo les confirmo que ella se metió con el papá de mi hija cuando estábamos juntos. Hablé con Kennys Palacios y me lo negaba. En fin, siempre tuve la razón”, expresó, molesta.

El doloroso mensaje de la ex de L-Gante que sacudió a sus seguidores

La ex de Elián Valenzuela compartió recientemente un sentido mensaje en sus redes sociales que refleja el dolor que le causó atravesar esta situación. "Solamente tú sabes lo difícil que ha sido para ti, te felicito por intentarlo todos los días, sobre todo esos días que cuestan más", publicó, dejando en claro que el proceso no ha sido nada fácil.

Tamara Báez rompió el silencio en sus redes sociales. Fuente: Instagram @tamibaez222.

La inesperada foto de L-Gante con Wanda Nara

En medio del escándalo, L-Gante también hizo lo suyo al publicar una imagen que marcó un antes y un después en su relación con Wanda Nara. Se trata de una postal que se tomaron juntos hace tres años y revelaría que su historia tiene raíces más profundas.