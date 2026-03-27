Una leyenda del rock nacional atraviesa un momento desesperante: "El lunes se tiene que ir"

En A la tarde, dieron a conocer que un histórico referente del rock argentino enfrenta una complicada situación.

Pipo Cipolatti atraviesa un momento delicado en lo personal: debe dejar la vivienda en la que reside y, por estas horas, no tiene definido a dónde mudarse. La situación se precipitó tras el fallecimiento de la propietaria del inmueble, ya que los herederos decidieron disponer de la propiedad.

"Está viviendo una situación desesperante porque está buscando dónde ir a vivir", contó Karina Mazzocco en A la tarde. Luego, la conductora sumó una aclaración clave sobre el conflicto: "No es que lo hayan desalojado, pero la dueña de la propiedad donde vive falleció y los herederos quieren disponer del bien".

Esto fue lo que contaron en A la tarde sobre Pipo Cipolatti Pipo Cipolatti Debe Dejar Su Casa El problema no estaría vinculado a una deuda actual, sino a la necesidad de abandonar el lugar en el corto plazo. Según precisó Santiago Sposato, el plazo es inminente: "El lunes se tiene que ir y hoy viernes no tiene dónde llevar sus cosas".

A su vez, el periodista remarcó que, en esta ocasión, no se trata de un incumplimiento de pago, aunque recordó antecedentes que complican su presente: "Pero entre 1998 y 2016 tuvo siete causas judiciales, en la mayoría hablan de ejecución de alquileres, porque en varios lugares donde estuvo, no pagó. Tuvo desalojos por falta de pago. No es este el caso".