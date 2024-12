El tremendo descargo de la ex de L-Gante, Tamara Báez, contra el cantante: "Me pasa 300 mil pesos de cuota alimentaria"

Cansada de estar en medio de los escándalos que protagonizan Wanda Nara y L-Gante, Tamara Báez volvió a usar sus redes sociales para hacer un tremendo descargo en contra del cantante de cumbia. En su mensaje reveló que le pasa 300 mil pesos de cuota alimentaria por Jamaica, la hija que tienen en común, y contó otros detalles íntimos de su relación. Antes, ya había causado revuelo al publicar un triste mensaje luego de que se ventilara que el vínculo entre la ex de Mauro Icardi y Elián había iniciado cuando ellos todavía eran pareja.

Uno de los motivos por los que la influencer decidió pronunciarse nuevamente fue para limpiar su imagen, ya que aseguró que todo lo que se dijo sobre ella es mentira. Además, aprovechó para explicar que sus problemas con L-Gante había comenzado mucho antes de que se desatara la polémica. "No quiero dejar mal parado a nadie, pero tampoco quiero que me sigan dejando mal parada a mí. Como dolida, mantenida y esas cosas que dicen que no son ciertas. Primero que nada, yo estando embarazada ya teníamos peleas horribles con Elián, yo volvía a vivir a lo de mi mamá cada tanto", confesó en un principio.

Tamara Báez lanzó fuertes críticas a L-Gante a través de sus redes sociales. Fuente: capturas historias de Instagram @tamibaez222.

Tamara Báez contra L-Gante: "No le costaba nada pagar 300 mil pesos"

Adentrándose un poco más en la manutención de su hija, Tamara detalló que durante la época en la que se encontraba gestando, Elián Valenzuela ya era famoso en el mundo de la música, pero nunca cumplió con el porcentaje de dinero correspondiente para Jamaica. "Todos los padres pasan un 30% o más de todo lo que generan, de todo. A él no le costaba nada pagar 300 mil pesos, que cada 6 meses se aumenta un 30%. Casi nada", sostuvo.

La influencer también dijo que L-Gante no está cumpliendo como debería con la cuota alimentaria de su hija. Fuente: capturas historias de Instagram @tamibaez222.

Según ella, esa cantidad que recibía de L-Gante, solamente le alcanzaba para pagar las expensas del country. En esa misma línea, Báez dijo que ella misma debía hacerse cargo de todos los gastos relacionados con su bebé: "Comida, ropa, paseos, pañales".

Por otra parte, y pese a las idas y vueltas con el cantante de cumbia 420, comentó que hizo todo lo posible para que su hija pudiera estar con su padre en todo momento. De hecho, hizo pública una situación en la que ella decidió viajar a España junto a la pequeña para que él pasara tiempo con la niña, teniendo en cuenta las dificultades legales de su ex: "¿Saben por qué fui? Porque sabía los problemas que tenía con la Justicia, porque tenía miedo que mi hija se quede años sin estar con su padre".

En su descargo, Tamara contó información desconocida sobre su relación con L-Gante. Fuente: capturas historias de Instagram @tamibaez222.

El inesperado apoyo del padre de L-Gante a Tamara Báez

Entre los tantos personajes que opinaron de la escandalosa situación entre Wanda Nara, L-Gante y Tamara Báez, apareció Miguel Ángel, el papá del compositor de RKT. En diálogo con Intrusos, el hombre manifestó su apoyo a la madre de su nieta al recordar los momentos en que ella estuvo presente en la vida de su hijo: "No se olviden que vendían los sándwiches de milanesa. Los hacían con Tamara. Tamara colaboró mucho en eso. Los hacían ambos y ambos surgieron".

El papá de L-Gante contó lo importante que fue Tamara en la vida de su hijo. Fuente: captura pantalla América TV.

De todas formas, Miguel se mostró muy crítico al decir que esto no favorece ni a la ex de Mauro Icardi, ni a Elián, ni a su exnuera. Siguiendo este concepto, manifestó una preocupación muy particular: "Los más perjudicados de todo esto son los menores, hay menores. Entonces no lo tienen que hacer público por los menores. Es respeto hacia las criaturas. Yo voy por ese lado siempre", sentenció.