El influyente mendocino que estará en el programa de Mirtha Legrand este sábado

Un destacadísimo profesional mendocino que fue reconocido por segundo año consecutivo en una importante lista internacional, será parte de la mesa de la diva este fin de semana.

Este sábado, Mirtha Legrand tendrá en su cena televisiva a un destacado profesional mendocino que viene de obtener un merecido reconocimiento por segundo año consecutivo en una prestigiosa lista internacional.

Estamos hablando de Roger Zaldivar, quien una vez más ingresó al selecto podio de los 50 oftalmólogos más reconocidos a nivel mundial, con su nombre en la nómina configurada por The Ophthalmologist Power List 2026.

"En el periodo comprendido entre agosto de 2024 y febrero de 2026, los esfuerzos de Roger Zaldivar se han centrado en la integración de la práctica clínica con la tecnología de vanguardia, en particular la IA y el análisis de macrodatos, para mejorar la seguridad, la precisión y los resultados centrados en el paciente en la cirugía refractiva y de cataratas", reconocieron sobre la labor del oftalmólogo que será este sábado desde las 21:30 parte de la mesa de Mirtha Legrand.

Roger Zaldivar, el destacado mendocino que estará en el programa de Mirtha Legrand ROGER ZALDIVAR OFTALMOLÓGO (1) Roger Zaldivar, el destacado oftalmólogo mendocino que estará en La noche de Mirtha. Marcos Garcia / MDZ Por otro lado, desde The Ophtalmologist destacaron: "El trabajo de Zaldivar ha tenido un impacto tangible, incluyendo la adopción generalizada de ICLGuru, una herramienta con IA para la medición de LIO fáquicas mediante datos de biomicroscopía ultrasónica (UBM). A finales de 2025, ICLguru ya era adoptada por más de 450 clínicas en más de 60 países, atendiendo a miles de pacientes mensualmente con una alta precisión en la predicción de la bóveda, una reducción de los errores de tamaño y de las complicaciones como la bóveda excesiva, y una mayor elegibilidad para casos extremos".