Jorge Rial anticipó un nuevo escándalo que salpicaría a Javier Milei y deslizó una advertencia para el mes de noviembre

El conductor esbozó una nueva polémica que estallaría en el Gobierno tras las acusaciones contra Manuel Adorni, y habló de un efecto colateral que podría impactar en el oficialismo a fin de año.

Jorge Rial dio indicios este miércoles en el programa Revueltos (Carnaval Stream), sobre un nuevo escándalo alrededor del gobierno de Javier Milei, que involucraría a un ministro. Además, el conductor deslizó un llamado de atención en referencia a un efecto colateral que podría afectar al oficialismo en el último tramo de este año.

"Yo le diría algo a los legisladores, pidan la lista de todos los vuelos desde el primer vuelo de Milei afuera hasta acá. Hay un ministro, que cada vez que fue a un viaje, fue con la mujer", disparó sin rodeos Rial en el mencionado ciclo.

Acto seguido, ante la pregunta de su colega Viviana Canosa, sobre si el funcionario en cuestión es una de las figuras más visibles del Gobierno, el periodista respondió: "Es muy conocido, incluso viajó cuando no era ministro".

Jorge Rial perfiló una nueva controversia en el gobierno de Javier Milei Jorge Rial anticipó un nuevo escándalo alrededor de Javier Milei De esta manera, Jorge Rial dejó en claro que más allá de la controversia desatada por el viaje a Nueva York en un vuelo oficial, en el que el jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó a su esposa, habría otro resonante funcionario de las filas de Javier Milei incurriendo en la misma maniobra.

Pero esto no fue todo, en la misma emisión de Revueltos, el comunicador se refirió a un delicado efecto colateral que podría afectar al Gobierno en el mes de noviembre, momento de las elecciones de medio término que determinarán la nueva composición del Congreso de Estados Unidos.