Telefe arma "La noche de los ex" de Gran Hermano

Mientras el juego adentro de la casa va tomando color, Gran Hermano tendrá este viernes "La noche de los ex". Participantes de ediciones pasadas del reality se reúnen a debatir y espiar a los hermanitos en un programa especial que contará con la conducción de Robertito Funes Ugarte.



Tal como ocurrió antes, la producción de Gran Hermano planificó "La noche de los ex" como un espacio distinto de debate y análisis de lo que ocurrió en la semana. El resto de los días, como siempre, el reality de Telefe sigue siendo conducido por Santiago del Moro.

Emma Vich, uno de los viejos participantes que estará en "La noche de los ex de Gran Hermano". Fuente: Captura Youtube.

Robertito Funes Ugarte estará acompañado en "La noche de los ex de GH" por La Tora Villar, Nacho Castañares, Romina Uhrig, Ariel Ansaldo, Gustavo Conti, Emma Vich, Sabrina Cortez y Catalina Gorostidi. Todos ellos dialogarán sobre las últimas novedades de la casa, marcadas por el complot de Ulises contra Santiago en la segunda gala de nominación.

Gran Hermano: un participante blanqueó que conoce a Marcos Ginocchio

Renato Rossini Jr. es uno de los participantes de Gran Hermano más controversiales. Desde su ingreso al reality de Telefe, el hermanito de origen peruano es motivo de conversación tanto en redes sociales como en cada programa conducido por Santiago del Moro.



Al entrar en la casa, por declaraciones y fotos que los vinculaban, los fans de Gran Hermano sospechaban que Renato tenía una relación con Marcos Ginocchio, el ganador de la edición 2022. Recientemente, en una charla con Carlos, Renato aclaró los rumores sobre su presunto vínculo con el ex participante de la casa más famosa del país.



Tras la viralización de fotos filtradas y la especulación sobre una relación amorosa, Renato desmintió los rumores sobre un affaire, pero dejó en claro que tiene diálogo con Ginocchio: "Marcos no es mi brother. Hablamos y todo, compartimos un momento". empezó su relato el joven peruano. "Me aseguró que cuando salga de la casa podremos por fin juntarnos, porque habíamos quedado pero como él vive en Salta no podía venir", cerró Rossini.

Esta explicación de Renato descartaría los rumores que indicaban que entre el participante de la edición actual de Gran Hermano y el campeón del 2022 existía un romance. Por lo que se infiere en las palabras del peruano, Ginocchio es un amigo con el que alguna vez se frecuentó y con el que quedó para un nuevo encuentro cara a cara.



No es la primera vez que Renato es noticia en la casa de Gran Hermano. Horas antes de esa charla con Carlos, el influencer peruano de GH cuestionó duramente a Santiago, a quien no lo perdona por la traición de Toto a Claudio en la primera gala de nominación.