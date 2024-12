Renato asegura que ninguno de su grupo se irá en Gran Hermano 2025 porque limpian "el baño"

Con una nueva placa de nominados armada, los jugadores de "Gran Hermano 2025" llevan adelante sus estrategias de cara a la gala de eliminación de este domingo. Mientras algunos apuestan por la amistad de sus compañeros, como intentó hacerlo Petrona, Renato decidió hacer campaña hacia el afuera y ganarse al público de Telefe con una inusual táctica.

El jugador peruano quedó nominado por decisión de Sopa, la líder de la semana, quien lo fulminó junto a Martina Medina. Lejos de arrugar, Renato agradeció la oportunidad de probarse en la placa y se mostró segurísimo de su continuidad en el programa que conduce Santiago del Moro.

Renato de Gran Hermano se siente invencible porque él y sus amigos limpian el baño

En una conversación con Ulises, el jugador cordobés acusado de complot, Renato Rossini volvió a quejarse de Santiago "Tato" Algorta: "Me desespera, no entiende que esto se está jugando afuera también. No hay forma de que se quede, es imposible. Literalmente ha condicionado que se queda estamos en una sociedad disfuncional", aseguró.

El uruguayo se convirtió en el objetivo común de muchos en la casa después de traicionar a Claudio subiéndolo a placa en la primera semana, ganándose el odio de sus compañeros. Cuando Ulises le preguntó a Renato que pasaría si Sopa salva a Tato, el peruano lo tranquilizó.

"Es imposible que uno de nosotros se vaya, hermano. Es imposible. Limpiamos el pu... baño, hacemos el podcast, el podcast más famoso del mundo. Hermano, hacemos la vuelta en la piscina", aseguró Renato, convencido de su posición con el público de Telefe. "No traicionamos", agregó Ulises, en referencia a la jugada de Tato.

Juan Pablo, Renato y Giuliano hablaron con el público de Gran Hermano. Foto: Captura DGO

Lo que ambos jugadores desconocen es que Renato se ganó el descontento de una gran parte de los fanáticos de "Gran Hermano" por sus fuertes declaraciones contra Tato en las últimas semanas. El influencer llegó a calificar a su compañero de casa como "un cáncer", y usó su condición de celíaco para criticarlo.

En el video capturado por las cámaras de DGO, Renato volvió a apuntar contra Tato mientras convencía a su aliado de que están a salvo: "El pobre hombre Santiago lo veo pálido todo el día. Un síntoma de la depresión es dormir todo el día. Yo lo observo, durmiendo todo el día. Se levanta tarde. Me da lástima, me da pena".

"Eres un protagonista. Yo te veo la cara y te veo de acá a cinco, seis años, conduciendo como Fer Dente", le aseguró Renato a Ulises, y agregó: "Tu no te vas a ir, tu tienes para rato. Tienes los 6 o 7 meses que vamos a estar acá. ¿Te lo digo por qué? Porque gente como tú necesita la televisión".

Quiénes son los nuevos nominados en Gran Hermano 2025

Después de pasar por el confesionario, la casa de "Gran Hermano" armó una nueva placa de nominados. Renato y Martina fueron los primeros, gracias a la decisión de Sopa como líder de la semana. Ulises y Giuliano fueron excluidos de la votación, también por decisión de Sopa, y los votos de Jenifer y Renato fueron anulados por complot.

Al final de la noche, los nuevos nominados son Ulises Apóstol, Santiago Algorta, Luciana Martínez y Luz Tito. Este jueves, Sopa tendrá la posibilidad de salvar a uno de sus compañeros de la placa, intercambiando su posición por la de otro jugador para dejarlo a salvo de la votación del público.