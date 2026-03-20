¿Peligra el trono de Santiago Del Moro?: la figura de Telefe que ya firmó contrato para conducir

Tras la eliminación de un participante clave en la "Generación Dorada", estalló una interna que involucra discursos cruzados y "pedradas" al aire.

La paz en los pasillos de Telefe parece haber llegado a su fin tras las explosivas declaraciones de Luis Ventura en el ciclo de streaming Infoshow. Según el presidente de APTRA, la hegemonía de Santiago del Moro como el "niño mimado" de la señal estaría bajo una amenaza real y con nombre propio.

Luis Ventura reveló que Santi Del Moro tiembla por una nueva figura. La sombra que hoy acecha al conductor de Gran Hermano no es otra que la de Ian Lucas, el joven fenómeno que acaba de consagrarse en la cocina de MasterChef y que ya tendría un pie adentro de la conducción estelar.

Contrato firmado y "miedo" al recambio: la interna que arde en Telefe Todo se desató tras la salida de Nicolás Sícaro de la casa más famosa del país. Ventura, con su ojo clínico para los chimentos de pasillo, notó una actitud sospechosa en el actual líder del reality: “Miren el discurso de Santiago del Moro en Gran Hermano le apunta a uno que está pidiendo pista y me dijeron que hay mucho quilombo con eso con el pibe Ian".

MasterChef -Ian Lucas ganador Ian Lucas, ganador de MasterChef Celebrity, ya tendría asegurado su propio programa. Instagram @masterchefargentina Al parecer, la estrecha amistad entre el eliminado e Ian Lucas habría servido de excusa para que Del Moro marcara territorio en un momento de máxima tensión televisiva. La periodista Ximena Rijel no tardó en captar la esencia del conflicto al señalar que se trata de una competencia directa por el protagonismo.

portada logo telefe El canal de las pelotas apuesta al recambio generacional con figuras del streaming. Archivo MDZ Ante esto, Ventura fue por más y confirmó que lo del ganador de MasterChef no es una simple prueba de cámara: “No digo que lo quieren probar (a Ian Lucas), hay un contrato firmado. No para participar sino para hacer conducción". Esta revelación pone a Del Moro en una situación defensiva inédita, enfrentando a un rival que cuenta con el apoyo total de la gerencia tras su excelente paso por el programa de Wanda Nara.