¿Peligra el trono de Santiago Del Moro?: la figura de Telefe que ya firmó contrato para conducir
Tras la eliminación de un participante clave en la "Generación Dorada", estalló una interna que involucra discursos cruzados y "pedradas" al aire.
La paz en los pasillos de Telefe parece haber llegado a su fin tras las explosivas declaraciones de Luis Ventura en el ciclo de streaming Infoshow. Según el presidente de APTRA, la hegemonía de Santiago del Moro como el "niño mimado" de la señal estaría bajo una amenaza real y con nombre propio.
La sombra que hoy acecha al conductor de Gran Hermano no es otra que la de Ian Lucas, el joven fenómeno que acaba de consagrarse en la cocina de MasterChef y que ya tendría un pie adentro de la conducción estelar.
Contrato firmado y "miedo" al recambio: la interna que arde en Telefe
Todo se desató tras la salida de Nicolás Sícaro de la casa más famosa del país. Ventura, con su ojo clínico para los chimentos de pasillo, notó una actitud sospechosa en el actual líder del reality: “Miren el discurso de Santiago del Moro en Gran Hermano le apunta a uno que está pidiendo pista y me dijeron que hay mucho quilombo con eso con el pibe Ian".
Al parecer, la estrecha amistad entre el eliminado e Ian Lucas habría servido de excusa para que Del Moro marcara territorio en un momento de máxima tensión televisiva. La periodista Ximena Rijel no tardó en captar la esencia del conflicto al señalar que se trata de una competencia directa por el protagonismo.
Ante esto, Ventura fue por más y confirmó que lo del ganador de MasterChef no es una simple prueba de cámara: “No digo que lo quieren probar (a Ian Lucas), hay un contrato firmado. No para participar sino para hacer conducción". Esta revelación pone a Del Moro en una situación defensiva inédita, enfrentando a un rival que cuenta con el apoyo total de la gerencia tras su excelente paso por el programa de Wanda Nara.
El análisis en el streaming fue lapidario respecto al carisma de la nueva incorporación. "Entonces ahora entiendo el miedo de Del Moro, claro, viene el chico que encima la rompe, es simpático", observó Rijel, subrayando que el estilo fresco de Ian podría ser el antídoto que busca el canal para renovar su pantalla. Ventura, fiel a su estilo vehemente, cerró el debate con una frase que ya resuena en las oficinas de Telefe: "¡Andá a hacerle viento a Jorgito!", dejando en claro que el ascenso del influencer es imparable.