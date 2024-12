Famoso panelista denunció que el padre de Wanda Nara lo amenazó e hizo un furioso descargo

La polémica alrededor del padre de Wanda Nara y su ex, Alicia Barbasola, comenzó meses atrás con una denuncia por violencia de género y ahora sumó un nuevo capítulo. En esta ocasión, Andrés Nara protagonizó un episodio durante el cumpleaños de su hija que terminó con una amenaza hacia el panelista Lucas Bertero. Todo quedó registrado en un video grabado por Majo Martino que luego fue compartido en el programa Mañanísima.

Durante la celebración, que reunió a familiares y amigos cercanos, el padre de Wanda se encontró con la periodista en la cocina de la mansión y aprovechó ese momento para enviar un mensaje cargado de enojo hacia Bertero. En la grabación, Andrés calificó a Lucas como "tarado" y lanzó frases alarmantes como: "Vos no sabés con quién te metiste". Estas palabras fueron interpretadas de inmediato como una amenaza directa, generando preocupación y revuelo.

El fuerte descargo de Lucas Bertero

Después de recibir el video, Lucas Bertero reaccionó con indignación en Mañanísima y tomó medidas legales al consultar con su abogado. “Le pregunté si esto debía considerarlo como una amenaza. Hay enojo, hay bronca, y quedó todo grabado”, relató al principio y no dudó en calificar la situación como grave.

En su descargo, Bertero expresó: “Quiero pedir disculpas por haber usado la palabra tarados', pero no retiro que son impresentables. Eso lo sostengo”. Además, puso el foco en un tema sensible: las denuncias falsas de violencia de género. “Cada vez que alguien banaliza este tema, es como una cachetada para las mujeres que han sufrido violencia real. En 2023, hubo un femicidio cada 35 horas en el país. No se puede jugar con esto”.

El panelista también mostró su temor por los dichos del padre de Wanda Nara y lo describió como "un tipo que en su vida ha hecho cosas bastante turbias". También sugirió que se le consulte a Forlán, el exnovio de una de sus hijas para obtener más detalles. Por último, aseguró que el video ya está en manos de su abogado y, de ser necesario, será sometido a un peritaje para demostrar que no es inteligencia artificial.

Una amenaza del padre de Wanda Nara que encendió la alarma

El episodio generó un fuerte debate en el programa conducido por Carmen Barbieri, quien catalogó el mensaje de Andrés Nara como una amenaza. “Esto no es humor, es muy serio”, opinó la conductora. Por su parte, Estefi Berardi coincidió en que Nara había cruzado un límite y consideraba necesario tomar medidas preventivas.

Lucas Bertero cerró su descargo con una tremenda afirmación: “No me voy a quedar quieto. Esto no es una broma, ni algo que se pueda tomar a la ligera”. El panelista dejó en claro que comenzará a buscar justicia para proteger su integridad y denunciar lo que considera un acto intimidatorio.