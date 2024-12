Polémica en el cumpleaños de Wanda Nara: una famosa modelo se peleó con su pareja

El pasado lunes 9 de diciembre a la noche, Wanda Nara celebró su cumpleaños rodeada de familiares y amigos. Ninguna famosa se lo perdió y en Instagram compartieron los momentos más divertidos de la fiesta.

Sin embargo, no todo fue celebración. Este martes, el periodista Gustavo Méndez reveló que una celebridad tuvo una fuerte discusión con su pareja en medio del cumpleaños de la conductora de Bake Off famosos. Fue a través de sus historias de Instagram donde el comunicador contó lo que sucedió.

Flor Parise y Karina Jelinek se pelearon en el medio de la fiesta. Créditos: captura de pantalla Instagram

"Estaba Karina Jelinek con su novia y parece que Parise (Flor Parise) se enojó y se tomó el palo del cumple y la dejó sola a Karina", contó Méndez.

Asimismo, el panelista de Implacables publicó una captura de pantalla de una historia de Jelinek que mostraba dos mensajes sin leer que decían "Plis no me dejes sola acá" y "¿Por qué me hacés esto?" junto a una llamada perdida que le hizo a su novia que no respondió.

La información la brindó el periodista Gustavo Méndez.

“Jelinek la llamó y no le respondió y tiene un solo tilde. Danger. Y subió esta foto al estado ¿sin querer? 'Mmmm', dijo la muda. Me interesa esta pelea nocturna con alcohol en la sangre", expresó picante el periodista.

Sin embargo, Gustavo Méndez después comentó que tras la pelea cual "dos adolescentes" terminaron arreglándose.