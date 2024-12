Los repudiables comentarios de Chiara Mancuso de Gran Hermano 2025 contra Luciana: "Le tapa el tobul"

La primera semana de "Gran Hermano 2025" no estuvo corta de escándalos, desde denuncias de acomodo a polémicos comentarios dentro de la casa más famosa del país. Un episodio llamó poderosamente la atención, sin embargo, y generó una ola de repudio contra ciertas participantes del reality de Telefe.

La protagonista de la polémica fue Chiara Mancuso, la botinera hija de Alejandro Mancuso. Modelo y bailarina oriunda de Ezeiza, fue tendencia en las redes al principio de la competencia por su aparición en el polémico yate de Independiente. En esta ocasión, fueron sus dichos contra Luciana Martínez los que generaron una fuerte reacción de los fanáticos del programa.

Chiara de Gran Hermano disparó contra Luciana con un repudiable comentario

En las últimas horas, un intercambio entre Chiara, Delfina y Martina capturado por las cámaras de DGO se viralizó en las redes sociales. En la charla de las tres amigas, se puede escuchar cómo Delfina comenzó refiriéndose de manera despectiva a Luciana: "Esa chica Luciana no se saca más esa pollera, debe tener un olor a cu...", lanzó, haciendo reír a las otras dos.

Mancuso, quien está enterada de la identidad de Luciana como una mujer trans, lanzó un fuerte comentario como explicación: "Porque le tapa el tobul". Martina y Delfina, quien se encuentra nominada y en riesgo para la primera eliminación, se descostillaron de la risa, mientras que Chiara insistía diciendo "no, de verdad".

La exmujer de Ricardo Centurión continuó: "Pero es verdad, es por eso, ¿o no? Por eso me da lástima". Las otras dos modelos encontraron los comentarios de la hermanita divertidísimos, pero la audiencia del programa que conduce Santiago del Moro no dudó en repudiar la actitud transfóbica de la jugadora.

En Twitter (ahora llamado X), los comentarios sobre el video no dejaron bien paradas a las nuevas participantes: "¿Hicieron un casting, se murieron de ganas de entrar y solo para reírse de una chica trans? ¿No tienen algo más interesante en sus vidas para hacer?", comentó un usuario. "Cómo están atrasando los participantes de este año", señaló otro.

Gala de eliminación: cómo votar en Gran Hermano 2025

Empieza el juego en Gran Hermano. Foto: Prensa Telefe

Este lunes por la noche se vivirá la primera eliminación en la nueva temporada de "Gran Hermano". Después de la decisión del líder, quedaron en placa Delfina, Carlos, Ulises y Claudio. El voto en esta nominación es negativo como de costumbre, por lo que los fanáticos deberán votar por el o la participante que quieren afuera de la competencia.

Esta temporada, hay tres diferentes maneras de votar en las placas del programa de Telefe: