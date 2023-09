Qué respondió Zaira Nara sobre si se reconciliaria con Jakob Von Plesse, el padre de sus hijos

Pasó mucha agua bajo el puente. Parece una historia del pasado profundo esa ruptura del matrimonio de Zaira Nara y Jakob Von Plessen, que estuvo teñido por rumores fuertes de un desencadenamiento originado en una infidelidad de la modelo.

Esa trama ocupó cientos de horas de los programas de televisión, así como miles de líneas en los portales de noticias del espectáculo. Nunca se terminó de dilucidar si el ex marido descubrió fehacientemente los coqueteos, vía mensajes privados, con Facundo Pieres.

En definitiva, Zaira terminó su pareja con Von Plessen, el padre de sus dos hijos, y de hecho se abalanzó a los brazos del polista que supo ser novio de Paula Chaves hace muchos años atrás. Incluso, la hermana de Wanda Nara admitió que también rompió el lazo amoroso con Pieres.

La modelo volvió a hablar de Jakob en su visita al Bailando por un sueño, donde estuvo en la cabina de streaming, para formar parte de esa transmisión en vivo por redes sociales para reaccionar a cada uno de los momentos del show de América TV.

Marcelo Tinelli aprovechó la presencia de Nara y le preguntó directamente al hueso: "¿Estás de novia Zaira?". Lejos de avergonzarse, la modelo le retrucó con una filosa ironía y le espetó: "No, ¿y vos Marce?". En una pícara forma de sacarse de encima el tema y direccionar los focos en el conductor.

Zaira dijo que no volvería con su ex esposo.

El célebre animador no se amilanó y confesó su pensamiento sobre las reconciliaciones: "Yo dije que no (que no volvería con un ex), ya es una etapa superada. Uno va para adelante". Y así se produjo la revelación de Zaira sobre sí desea reconstruir una pareja con Jakob.

"Yo sí volvería. A veces voy para atrás", admitió la mediática, por lo que Marcelo aceleró: "¿Usted entonces podría volver con Jakob (von Plessen)?". De ese modo, la morocha aseveró de manera tajante: "No, no con cualquiera". Así como manifestó que tampoco retornaría con Pieres.